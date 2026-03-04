Sahipsizler 52. bölüm full HD tek parça nereden izlenir?

Bir gecede anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin dramatik öyküsünü anlatan Sahipsizler, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) yaşam mücadelelerine odaklanıyor. Her biri kendi acısıyla yüzleşirken, aile bağlarının gücünü korumaya çalışan kardeşler, tüm zorluklara rağmen yeniden hayata tutunmaya çalışıyor. Peki, Sahipsizler 52. bölüm tek parça izleme bağlantısı paylaşıldı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öldüğü sanılan Devran'ın nikahı basarak geri dönmesi, Hazar'ın tüm planlarını altüst eder. Köşeye sıkışan Hazar, Melis'i rehin alarak otelden kaçar. Melis, bu tehlikeli yolculuk sırasında Hazar'dan kurtulmak için her yolu denerken, ormanda bacağını bir akrebin sokmasıyla hayati tehlikeyle karşı karşıya kalır.

Devran, Yusuf, Azize ve Zeliha; Hazar'ı yakalamak ve Melis'i kurtarmak için peşlerine düşerler. Ancak takip sırasında araçları bozulunca, geceyi ormanın derinliklerinde geçirmek zorunda kalırlar. Hazar ise polisten kurtulmak ve yurt dışına kaçabilmek için her şeyi gözden çıkarmaya hazırdır. Öte yandan Alaz Otel'de kalan Bala, Hamiyet ve diğer aile üyeleri, Ramazan ayının ilk sahurunda bir araya gelirler. Hazırlanan bu sahur sofrasıyla, evladını kaybetmekten korkan Necla ve ailesine destek olup onların moralini yüksek tutmaya çalışırken, herkes Melis'ten gelecek haberi beklemektedir.

SAHİPSİZLER'İN KONUSU

Anne ve babalarının ani ölümüyle altüst olan altı kardeşin yaşam mücadelesi, dizinin ana temasını oluşturuyor. Azize, Cemo ve Zeliha, küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım için hem ebeveyn hem de koruyucu rolünü üstleniyor.

Mardin'de başlayan masum bir aşkın gölgesi, İstanbul'un karmaşık düzeninde kardeşlerin kaderini belirliyor. Dizi, sevginin ve aile bağlarının her türlü zorluğa rağmen ayakta kalabileceğini gözler önüne seriyor. Dramla harmanlanmış güçlü bir hikâye üzerinden, izleyicilere hem umut hem de derin duygular yaşatıyor.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMÜ İZLE

Sahipsizler dizisinin tüm bölümleri, diziye ait resmi yayın platformları üzerinden yüksek çözünürlükte ve tek parça olarak izlenebiliyor. Yeni bölüm yayınlandığında izleyiciler, dizinin güncel gelişmelerine anında ulaşabiliyor.