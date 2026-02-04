Sahipsizler 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizi, bir gece içinde anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin hayatta kalma mücadelesini merkezine alıyor. Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız) karakterleri, yaşadıkları acı olayın ardından birbirlerine tutunarak yeniden bir hayat kurmaya çalışıyor. Her biri kendi iç çatışmalarıyla baş ederken, kardeşlik bağları onları ayakta tutan en güçlü unsur haline geliyor. İzleyiciler, " Sahipsizler'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç (Dizinin baş düşmanı)

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

SAHİPSİZLER'İN KONUSU

Sahipsizler, anne ve babalarının ani ölümüyle bir anda yalnız kalan altı kardeşin yaşam mücadelesini konu alıyor. Azize, Cemo ve Zeliha; küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'a sahip çıkmak için erken yaşta büyük sorumluluklar üstleniyor.

Mardin'in sıcak atmosferinde başlayan saf bir aşk hikâyesi, İstanbul'un sert gerçekleriyle sınanırken kardeşlerin kaderini bambaşka bir yöne sürüklüyor. Dizi; aile bağlarını, dayanışmanın gücünü ve umudun her koşulda ayakta kalabileceğini anlatan derin bir dram sunuyor.

SAHİPSİZLER 48. BÖLÜM FRAGMANI

Sahipsizler'in 48. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni tanıtımı takip etmek isteyen izleyiciler, dizinin resmi sosyal medya hesaplarını ve yayıncı platformlarını izlemeye devam edebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Ormanlık alanda fenalaşan Azize, Devran tarafından apar topar hastaneye yetiştirilir. Bebeğini kaybetme korkusuyla sarsılan Azize'nin duyduğu kalp atışları, Alaz ailesi için yeni bir dönemin başlangıcı olur. Doktorun "altı haftalık hamilelik" müjdesi ailede büyük bir sevinç yaratırken, bu haber bebekten ve Devran'dan kurtulmak isteyen Hazar ve Bade cephesinde büyük bir krize neden olur.

Hem Devran hem Hamiyet ve Yavuz, Azize'nin hamileliği için adak adamıştır. Ancak Azize, eve davul zurnayla getirilen koçun kesilmesine karşı çıkar; onun adak için farklı planları vardır.

Bu sırada Pervin, oğlu Hazar'ı bir an önce evlendirmek ister ve Melis'i "aşiret gelini" yapmak için bir teklifte bulunur. Azize'nin sağlığına kavuşması ve bebek haberi şerefine yalıda büyük bir aile yemeği düzenlenir. Tüm aile kutlama masasında bir araya gelmişken, intikam yemini eden Tufan ve adamları yalıyı kuşatır.

Devran, karısına verdiği "elini kana bulamama" sözü ile intikam hırsı arasında kalır. Alazların ve ailesinin geleceği için geri dönüşü olmayan bir seçim yapmak zorundadır.