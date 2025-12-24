Sahipsizler 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizi, bir gece içinde anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin hayatta kalma mücadelesini merkezine alıyor. Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız) karakterleri, yaşadıkları acı olayın ardından birbirlerine tutunarak yeniden bir hayat kurmaya çalışıyor. Her biri kendi iç çatışmalarıyla baş ederken, kardeşlik bağları onları ayakta tutan en güçlü unsur haline geliyor. İzleyiciler, " Sahipsizler'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç (Dizinin baş düşmanı)

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

SAHİPSİZLER'İN KONUSU

Sahipsizler, anne ve babalarının ani ölümüyle bir anda yalnız kalan altı kardeşin yaşam mücadelesini konu alıyor. Azize, Cemo ve Zeliha; küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'a sahip çıkmak için erken yaşta büyük sorumluluklar üstleniyor.

Mardin'in sıcak atmosferinde başlayan saf bir aşk hikâyesi, İstanbul'un sert gerçekleriyle sınanırken kardeşlerin kaderini bambaşka bir yöne sürüklüyor. Dizi; aile bağlarını, dayanışmanın gücünü ve umudun her koşulda ayakta kalabileceğini anlatan derin bir dram sunuyor.

SAHİPSİZLER 44. BÖLÜM FRAGMANI

Sahipsizler'in 44. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni tanıtımı takip etmek isteyen izleyiciler, dizinin resmi sosyal medya hesaplarını ve yayıncı platformlarını izlemeye devam edebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Devran, Aras'ın gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla büyük hesaplaşmanın fitilini ateşler. Aşiretin başına geçebilmesi için silahların yerini bulmak zorundadır ve Aras'ı mahzende zincire vurarak konuşturmak için en sert oyununu devreye sokar.Bala, geçmişiyle yüzleştikçe deliliğin eşiğine sürüklenir ve Yavuz'u öldürmeye karar verir. Zeliha hamile olduğunu öğrenir; Yusuf mutluluktan havalara uçsa da ikili bunu şimdilik gizlemek zorundadır.Öte yanda Süheyla, Melis'i kurtarmak için "hamileyim" yalanını söyler ve Haşmet bir anda ikinci kez baba olma heyecanına kapılır.Yaşam mücadelesi veren Vahap gözlerini açar ve Devran'a tek bir emir verir: Aras'ı ortadan kaldır. Devran ise bir yandan silahların peşinde koşarken, diğer yandan babasının baskısıyla Aras'ı öldürmenin eşiğine gelir. Fakat beklenmedik bir haber tüm dengeleri değiştirecektir.