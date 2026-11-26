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Sağlık Bakanlığının 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasında “İŞ YERİ” adıyla görünen diş tabibinin İstanbul'daki Pendik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine yerleştiği bilgisi gündeme geldi. Kayıtla ilgili inceleme yürütüldüğü belirtilirken, adaylar kura işleminin iptal edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası iptal mi, İşte konuya ilişkin bilinenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM KURASI İPTAL EDİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanlığının 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasının iptal edildiğine ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor. Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde 26 Kasım 2026 tarihinde kura sonuçlarının yayımlandığı duyuruldu. Sayfada birinci ve ikinci oturuma ait yerleşenler listeleri de erişime açıldı. <Cite refs={["turn180471view0"]}/>

Dolayısıyla mevcut resmî duyuruda kura iptaline ilişkin bir karar yer almıyor. “İŞ YERİ” kaydıyla ilgili inceleme yürütülmesi, tek başına kuranın iptal edildiği anlamına gelmiyor.

“İŞ YERİ” ADLI DİŞ TABİBİ HANGİ HASTANEYE YERLEŞTİ?

2026 yılı 3. dönem atama kurasının sonuçlarında adı “İŞ”, soyadı “YERİ” olarak görünen diş tabibinin İstanbul'daki Pendik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine yerleştiği bilgisi paylaşıldı. Kayıt, ad ve soyadının birlikte “iş yeri” ifadesini oluşturması nedeniyle gündeme geldi.

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