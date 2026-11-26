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Sağlık Bakanlığının 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasında, aday listesinde adı “İŞ”, soyadı ise “YERİ” olarak görünen diş tabibi kaydı gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan kura görüntülerinin ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri konuya ilişkin açıklama yaptı. Aday kayıtlarının MERNİS üzerinden alındığını belirten yetkililer, söz konusu kaydın görüldüğünü ve durumun incelendiğini bildirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı kurasında adı “İş Yeri” olarak görünen kişi kimdir, gerçekten atandı mı? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURASINDAKİ “İŞ YERİ” KİMDİR?

Sağlık Bakanlığının 26 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasına ait aday listesinde, adı “İŞ”, soyadı “YERİ” olarak görünen bir diş tabibi kaydı yer aldı.

Kura sırasında ekrana yansıyan listeye ait görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, söz konusu kaydın başvuru numarasının 1774430 olduğu belirtildi. Listede unvanı “DİŞ TABİBİ” olarak görünen kaydın kimliğine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI “İŞ YERİ” KAYDI İÇİN NE AÇIKLAMA YAPTI?

Memurlar.net'in Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, kura listelerinde yer alan kimlik bilgileri Bakanlık tarafından elle girilmiyor. Yetkililer, aday kayıtlarının MERNİS üzerinden alındığını ve listelerin noter onayından geçirildiğini belirtti.

Söz konusu kaydın fark edildiğini ifade eden yetkililer, “Ortaya çıkan ismi gördük, durumu inceliyoruz” açıklamasında bulundu. Böylece “İŞ YERİ” olarak görünen kayıtla ilgili Bakanlık tarafından inceleme yürütüldüğü bildirildi.

MERNİS NEDİR, KURA LİSTESİNDEKİ KAYITLAR NASIL ALINIYOR?

MERNİS, İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nin kısaltmasıdır. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıklamasına göre, atama kurası aday listelerindeki kimlik bilgileri bu sistem üzerinden alınıyor.

Yetkililer, kayıtların MERNİS'ten temin edildiğini ve noter onayından geçirildiğini belirtti. “İŞ” adı ve “YERİ” soyadıyla görünen kaydın nasıl oluştuğuna ilişkin incelemenin sonucu ise henüz açıklanmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 3. DÖNEM KURASINDA KAÇ KADRO VARDI?

Sağlık Bakanlığının 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, 26 Kasım 2026 Perşembe günü noter huzurunda ve bilgisayar ortamında gerçekleştirildi.

Kura kapsamında açılan 3 bin 57 kadronun 435'i diş tabibi, 381'i ise uzman diş tabibi unvanına ayrıldı. Böylece iki unvanda toplam 816 kadro için atama süreci yürütüldü.

Başvurular 30 Ekim-5 Kasım 2026 tarihleri arasında EKİP sistemi üzerinden alındı. Atamaya esas evrakların son teslim tarihi ise 11 Aralık 2026 saat 18.00 olarak duyuruldu.

“İŞ YERİ” OLARAK GÖRÜNEN KAYIT ATANDI MI?

Kura listesinde başvuru numarası 1774430 olan ve adı “İŞ”, soyadı “YERİ” şeklinde görünen diş tabibi kaydının bir kadroya yerleşip yerleşmediğine ilişkin kesin bilgi, sonuç listeleri üzerinden görülebilecek.

Kura sonuç listesi ve noter onaylı sonuçlar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanıyor. Bakanlık yetkilileri ise söz konusu kayıtla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.