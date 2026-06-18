Sağlık Bakanlığı iller arası tayin BAŞVURU EKRANI: 2026 iller arası tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2026 iller arası tayin münhal kadrolar!

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası kapsamında başvuru süreci başladı. Bakanlık tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte sağlık personelinin merakla beklediği başvuru takvimi netleşirken, tercih yapılabilecek münhal kadrolar da erişime açıldı. Peki, iller arası tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2026 iller arası tayin münhal kadrolar...

İLLER ARASI TAYİN BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası kapsamında başvurular 17 Haziran 2026 tarihinde başladı. Tayin talebinde bulunmak isteyen sağlık personeli, başvurularını Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor.

Tercih işlemleri 22 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 18.00'e kadar devam edecek. Belirlenen sürenin sona ermesinin ardından sistem üzerinden yeni başvuru veya tercih işlemi yapılamayacak.

Başvuru yapacak personelin son başvuru tarihi itibarıyla görev yaptığı ilde en az iki yıl fiilen çalışmış olması gerekiyor. Söz konusu süre, personelin bulunduğu ile son atanma tarihinden itibaren hesaplanıyor. İki yıllık fiili çalışma şartını karşılamayan personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruda, tercih işlemleri tamamlanmadan önce ilgili yönetmelik hükümlerinin ve kura ilanında yer alan açıklamaların dikkatlice incelenmesi gerektiği vurgulanıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU EKRANI

2026 yılı iller arası tayin başvurularında tüm işlemler Sağlık Bakanlığı'nın Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yürütülüyor. Sağlık çalışanları sistem üzerinden münhal kadroları görüntüleyebiliyor, tercih işlemlerini tamamlayabiliyor ve başvuru süreçlerini elektronik ortamda takip edebiliyor.

Başvuruların tamamlanmasının ardından Bakanlık tarafından değerlendirme süreci başlatılacak. Şartları taşımadığı belirlenen personelin başvuruları reddedilecek ve sonuçlar ilan edilen takvim doğrultusunda duyurulacak.

İller arası yer değiştirme kurası temel olarak farklı illere atanmak isteyen personeli kapsıyor. Ancak belirli şartları taşıyan bazı çalışanlar için özel uygulamalar da bulunuyor.

EŞ DURUMU TAYİN DETAYLARI

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruda eş durumu mazereti kapsamında yapılacak tayin işlemlerine ilişkin önemli hatırlatmalara da yer verildi.

Buna göre kura sonucunda yeni görev yerine atanan personel, sağlık ve can güvenliği mazeretleri dışında daha önce mevcut olan eş durumu gerekçesine dayanarak yeniden tayin talebinde bulunmak isterse bulunduğu yerde en az bir yıl fiilen görev yapmak zorunda olacak.

Ayrıca sağlık hizmetleri sınıfında kadrolu olarak görev yapan eşlerin aile birliği taleplerinin değerlendirilmesinde hizmet grubu ile üstlük-altlık kriterlerinin dikkate alınacağı belirtildi.

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2026 İLLER ARASI TAYİN MÜNHAL KADROLAR

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası kapsamında münhal kadrolar da erişime açıldı. Böylece tayin talebinde bulunacak sağlık çalışanları tercih edilebilecek boş kadroları incelemeye başladı.

Münhal kadrolar doğrultusunda tercihlerini oluşturacak personelin başvuruları tamamlandıktan sonra değerlendirme süreci başlayacak. Başvurusu uygun bulunmayan personelin isimleri 6 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

Ret kararı alan personeller ile hizmet puanlarına itiraz etmek isteyen adaylar, 6 Temmuz ile 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 18.00'e kadar itiraz başvurusunda bulunabilecek.

Yapılan itirazların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar 16 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Sürecin son aşamasını ise 17 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek kura çekimi oluşturacak.

Kura çekiminin yapılacağı yer ve saat bilgisi ise Sağlık Bakanlığı tarafından daha sonra ayrıca duyurulacak. Bu nedenle adayların süreç boyunca Bakanlık tarafından yayımlanacak resmi açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.

2026 yılı iller arası yer değiştirme kurasında görev almak isteyen sağlık personelinin, başvuru şartlarını dikkatle incelemesi, tercihlerini belirlenen süre içerisinde tamamlaması ve ilan edilen takvimi yakından takip etmesi gerekiyor.