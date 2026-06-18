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Alanyaspor efsanesi Efecan Karaca'dan 13 yıl sonra veda

Alanyaspor efsanesi Efecan Karaca'dan 13 yıl sonra veda
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Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 13 yıldır kadrosunda bulundurduğu 36 yaşındaki oyuncu Efecan Karaca ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da uzun yıllardır süren Efecan Karaca dönemi resmen kapandı. 

EFECAN KARACA İLE YOLLAR AYRILDI

Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 13 yıldır kadrosunda bulundurduğu Efecan Karaca ile yollarını ayırdı. Akdeniz temsilcisinin 36 yaşındaki deneyimli kaptanı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kulübe veda ettiğini duyurdu.

13 SEZONDA 434 MAÇA ÇIKTI

Tam 13 senedir Alanyaspor formasını terleten emektar futbolcu, turuncu-yeşilli ekipte geçirdiği süre boyunca 434 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte takımına 38 gol ve 67 asistlik performansıyla toplamda 105 gollük dev bir katkı sağlayan Karaca, vedasında kulüp başkanına, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür etti.

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