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Trafikte doktorun hakaretlerine maruz kalan genç konuştu

Trafikte doktorun hakaretlerine maruz kalan genç konuştu
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Adana'da trafikte selektör yapan genç, doktor olduğunu söyleyen kadının taciz ve tecavüz ithamlarına maruz kaldı. Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verirken, genç mesleğin karalandığını söyledi.

Adana'da trafikte doktor olduğunu söyleyen kadınla tartışan ve "tacizci", "tecavüzcü" gibi ithamlara maruz kalan genç, "Kadının çocuk doktoru olduğunu öğrendim. Doktorluk gibi kutsal bir mesleği böyle karalamak çok kötü. Bir insana 'tacizci, tecavüzcü' demek çok yanlış" dedi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili kovuşturmaya yer yoktu kararı verdi.

Olay, geçtiğimiz yıl aralık ayında merkez Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte ilerleyen Haluk Emre Tetik (26), yolda 01 DOM 85 plakalı araca selektör atarak yol istedi. Bunun üzerine araç sürücüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan doktor M.M. sinirlendi ve Tetik ile tartışmaya başladı. Haluk Emre Tetik, kendisine hakaret edilince bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Tartışmada doktor olduğunu söyleyen M.M., kendisini cep telefonu ile kaydeden adama küfürler ederek, "Kimsin lan sen? Kimsin taciz ediyorsun? Bu adam beni taciz etti. Doktorum. Trafikte selektör yapıyor taciz ediyor beni. Sapık. Kaç kuruşluk adamsın? Firmasın sen firma. Aldım plakanı. Senin gücün benimle yarışmaya yeter mi? Firmacısın sen göreceğim seni" diye hakaretlerde bulundu.

Kadın doktor Tetik'in ardından "Taciz etti, tecavüz ediyorlar" diyerek bağırdı.

Trafikte yaşanan bu trajikomik anların ardından Haluk Emre Tetik, savcılığa giderek kadın doktor hakkında şikayetçi oldu. Ancak Adana Cumhuriyet Başsavcılığı 'kovuşturmaya yer yok' kararı verdi.

Kararın ardından Tetik videoyu sosyal medyada paylaştı ve milyonlarca kişi Tetik'e destek çıktı.

"Bir insana tacizci, tecavüzcü demek çok kötü"

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlatan Haluk Emre Tetik, "Olayın öncesinde kadın şahıs 30-40 kilometre hızla sol şeritte gidiyordu ve selektör atıp yol istedim. Daha sonra sinirlendi ve önüme kırdı, araçtan inip camımı yumrukladı. O sırada kayıt alamadım ama sonraki ışıklarda yaşanan görüntüler ortaya çıktı. Kendisini doktor olarak tanıttı. Ben kadının çocuk doktoru olduğunu sonradan öğrendim. Doktorluk gibi kutsal bir mesleği böyle karalamak çok kötü bir şey. Elimde kamera olmamış olsaydı, şu anda ne durumda olurdum bilemiyorum. Bir insana tacizci, tecavüzcü demek bence çok yanlış" ifadelerini kullandı.

"Kamera kaydının ne kadar önemli olduğunu anladık"

Yargı sürecinden de bahseden Tetik, "Ben olayın ardından gidip şikayetçi oldum ve savcılık 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi. Ben tekrar itiraz edeceğim. Kararın ardından videoyu sosyal medyada paylaştım. İnsanlar bana çok güzel tepkiler verdi. Kamera kaydının ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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