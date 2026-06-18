İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı! Aykut Kocaman ekibi şaşkın

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için uzun süre Aykut Kocaman'ın adı ön plana çıktı. Ancak sarı-lacivertli yönetim son kararını İsmail Kartal'dan yana verdi. Deneyimli teknik adamın göreve getirilmesi sonrası Aykut Kocaman cephesinden çarpıcı açıklamalar geldi.

"TOPUK YAYLASI İÇİN HAZIRLIKLARI TAMAMLADIK"

Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alan bir isim, yeni sezon için kapsamlı hazırlık yaptıklarını söyledi. "Ekip olarak Topuk Yaylası'na götürülmek üzere iki gün önce malzeme listesi hazırladık. Antrenman programını oluşturduk." ifadelerini kullanan ekip üyesi, göreve başlayacaklarını düşündüklerini belirtti.

CITY GROUP DETAYI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; aynı isim teknik kadro yapılanmasının da büyük ölçüde tamamlandığını ifade ederek, "City Group'tan üç antrenörle anlaştık. Bu antrenörlerin ikisi atletik performans alanında, biri ise FenerLab'da görev yapacaktı." dedi.

100'E YAKIN FUTBOLCU İZLENDİ

Transfer planlamasının da hazır olduğunu söyleyen ekip üyesi, "Teknik heyete bağlı scout ekibi kurduk. Her mevki için son 6 haftada 100'e yakın oyuncu izledik ve transfer listesi oluşturduk." açıklamasında bulundu.

"ŞAŞKINIZ"

Hazırlık kampı başlangıç tarihini bile belirlediklerini ifade eden ekip üyesi, "Kamp başlangıç tarihi olarak 22 Haziran'ı belirledik ve raporu sunduk. Ne olduysa dün olmuş. Aykut Hocam ile henüz konuşamadım. Bu kadar hazırlık yaptık ve göreve başlamayı bekliyorduk. Şaşkınız. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun." sözlerini kullandı.