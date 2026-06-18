Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Berdan Mardini'nin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması, yeni dalga operasyonlarla genişletilmeye devam ediyor. Büyük yankı uyandıran soruşturma kapsamında son olarak, 11 Haziran'da düzenlenen operasyonda aralarında çok sayıda tanınmış ismin yer aldığı 23 şüpheli gözaltına alındı.

23 ŞÜPHELİDEN 9'U TUTUKLANDI

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" ve "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlamalarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, aralarında ünlü türkücü Berdan Mardini'nin de bulunduğu 16 kişi adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler arasında şunlar;

Tolga Çam

Murat Saygı

Enis Ahmet Onat

Emre Tari

Hasan Vatan

Reyhan Küçükyeğen

Mehmet Yıldız

Tessy Ramos Correira

Rafet Eren Yorulmazer

BERDAN MARDİNİ’NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin savcılık ve mahkeme safhasındaki ifadesinin detaylarına ulaşıldı. İfadesinde hakkındaki tüm iddiaları kesin bir dille reddeden Mardini, uyuşturucu kullanmadığını ve testlerde de bir şey çıkmayacağını belirterek şunları söyledi: "Uyuşturucu madde kullanmam söz konusu değildir. Kanımda veya herhangi bir vücut örneğimde uyuşturucu maddeye rastlanmayacaktır."

"500 DÖNÜM GÜL BAHÇEM VE FABRİKAM VAR"

Ticari hayatından ve başarılarından bahsederek hakkındaki ihbarın "itibar suikastı" olduğunu savunan ünlü sanatçı, ifadesini şu sözlerle sürdürdü: "Ben 2003 yılında şöhret oldum. Sanatçı ve şarkıcıyım. Aynı zamanda şu anda Mardin'de Rose damascena gül tesisi damıtma fabrikası ve 500 dönüm gül bahçelerim vardır. Ayrıca yönetmiş olduğum Mardini Kozmetik adında bir kozmetik markam vardır. Hakkımda yapılan ihbarın yaptığım işler nedeniyle ve daha önce ailevi problemler nedeniyle husumet kaynaklı olduğunu düşünüyorum."

"TELEFONU VERDİM AMA ŞİFREYİ..."

Gözaltına alındığı sırada telefonunu ekiplere teslim ettiğini ancak içerisindeki kişisel ve ticari verileri korumak adına şifresini paylaşmadığını belirten Mardini, savunmasını şu cümlelerle tamamladı: "Telefonumu rızamla teslim ettim ancak şifremi ailevi ve ticari sır sebepleriyle vermek istemedim. Husumet nedeniyle gözaltına alındığımı ve yaptığım iş nedeniyle işlerimin baltalanması kastıyla böyle bir soruşturmaya maruz kaldığımı düşünüyorum."

Kaynak: Haberler.com