Sağlık Bakanlığı atama sonuçları (TAM İSİM LİSTESİ) Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir?

Sağlık sektöründe kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği Sağlık Bakanlığı atama sonuçları, 2026 yılı “İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası” kapsamında bugün gerçekleştirilen canlı yayınla birlikte gündemin ilk sırasına yerleşti. Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen takvime göre kura çekimi, 15.04.2026 tarihinde saat 11:30’da Bakanlık Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Peki, Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları isim listesi haberimizde!

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Kura sonucunda oluşan yerleştirme listeleri, Bakanlık tarafından resmi kanallar üzerinden ilan edilmekte olup adayların kişisel bilgileriyle sorgulama yapabileceği sistemler üzerinden erişime açılmaktadır. “Tam isim listesi” şeklinde kamuoyuna yansıyan sonuçlar, yalnızca resmi duyurular üzerinden doğrulanmalıdır.

Bu süreç, hem devlet hastanelerinde hem de bağlı sağlık kuruluşlarında görev alacak yeni personelin belirlenmesi açısından kritik önem taşımaktadır.

KURA SÜRECİ VE 2026 ATAMA TAKVİMİ

2026 yılı Sağlık Bakanlığı atama süreci, ilan edilen kontenjanlar doğrultusunda planlanmış ve başvuru süreci tamamlandıktan sonra kura aşamasına geçilmiştir. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura, şeffaflık ilkesi çerçevesinde canlı yayınlanarak adayların erişimine sunulmuştur.

Kura çekilişi sonucunda belirlenen yerleştirmeler, Bakanlık sistemine işlenerek resmi atama sonuçlarının oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu nedenle sonuçların “ön liste” ve “resmi kesin liste” olarak iki aşamada değerlendirildiği unutulmamalıdır.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından sonuçlar sistem üzerinden erişime açılmaya başlanmıştır.

Adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek için Bakanlık duyurularını ve ilgili resmi internet adreslerini takip etmelidir. Açıklanan sonuçlar, noter huzurunda yapılan kura sonucuna dayandığı için hukuki ve idari açıdan kesin nitelik taşımaktadır.

Ancak yerleştirme sonuçlarının ilanı sonrası süreç yalnızca isim listesinin yayınlanmasıyla sınırlı değildir; atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için belirlenen belgelerin eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı atama sonuçlarının öğrenilmesi, tamamen dijital sistemler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve başvuru bilgileri ile sisteme giriş yaparak kura sonuçlarını görüntüleyebilir.

Resmi duyurular doğrultusunda sonuç öğrenme süreci şu adımlarla ilerlemektedir:

Sağlık Bakanlığı’nın resmi duyuru ekranına giriş yapılır

“İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası” sonuç sorgulama ekranı açılır

T.C. kimlik numarası ile doğrulama yapılır

Yerleştirme sonucu ekranda görüntülenir

Bu süreçte adayların yalnızca resmi kaynakları dikkate alması büyük önem taşımaktadır. Sosyal medya veya doğrulanmamış platformlar üzerinden paylaşılan listeler kesin sonuç olarak kabul edilmemelidir.

BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımları şöyle:

Uzman Doktor: 22.983

Doktor: 3.652

Sağlık Teknikeri: 25

Ebe: 9

Hemşire: 2

Diyetisyen: 1

KURA SONRASI SÜREÇ VE ATAMA SÜRECİNİN KRİTİK AŞAMALARI

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından en önemli aşama, adayların atama işlemleri için gerekli belgeleri hazırlaması ve ilgili kurumlara teslim etmesidir. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen prosedüre göre, yerleştirme sonrası süreç belirli bir takvim çerçevesinde yürütülmektedir.

ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar, atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen belgeleri başvuru dilekçeleri ile birlikte ilan edilen süre içinde teslim etmek zorundadır:

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği görevini yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)

d) Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet)

e) Mal bildirim formu

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli (Bu belgeyi temin edemeyenler e-Devlet üzerinden “Hitap Hizmet Dökümü” belgesini sunabilir)

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar için kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge

Bu belgelerin eksiksiz şekilde hazırlanması, atama sürecinin sorunsuz ilerlemesi açısından zorunludur.