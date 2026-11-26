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Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası için beklenen gün geldi. Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarını kapsayan kura çekimi, 26 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Noter gözetiminde yapılacak çekilişi takip eden adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı ekranı araştırıyor. Kura sonuçlarının ne zaman ilan edileceği, isim listesine nereden ulaşılacağı ve atama evraklarının hangi tarihe kadar teslim edileceği merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 10.30'da yapılacak.

Ankara'daki Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, noter gözetiminde ve bilgisayar ortamında düzenlenecek. Çekiliş kapsamında uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yönelik yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI CANLI NEREDEN İZLENİR?

2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasını canlı takip etmek isteyen adaylar, Sağlık Bakanlığının resmi YouTube kanalını ziyaret edebilecek. Kura çekimi, Bakanlığın YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

Adaylar, kanalda yer alan “2026 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası” başlıklı yayına ulaşarak çekilişi internet üzerinden izleyebilecek. Kura organizasyonunun gerçekleştirileceği salona ise katılımcı kabul edilmeyecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI CANLI İZLE EKRANI

Sağlık Bakanlığı atama kurasını canlı izlemek isteyen adaylar, Bakanlığın resmi YouTube kanalındaki yayın üzerinden çekilişi takip edebilecek. Noter huzurunda ve bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek kura için salondan katılım sağlanamayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI İÇİN TIKLAYINIZ!

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek kura çekiminin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçlarının Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulması bekleniyor.

Sonuçların açıklanacağı kesin saate ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Adaylar, kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakanlığın resmi internet sitesindeki duyuruları takip edebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

Adaylar, sonuçlar yayımlandığında ilgili kura duyurusuna girerek yerleştirme durumlarını kontrol edebilecek.

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları sorgulama ekranı: Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM ATAMA KURASI HANGİ KADROLARI KAPSIYOR?

2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası kapsamında dört farklı sağlık meslek grubuna yönelik yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Kura kapsamındaki kadrolar şöyle:

- Uzman tabip

- Tabip

- Diş tabibi

- Eczacı

İlgili kadrolara yerleşmeye hak kazanan adayların, atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için Bakanlık tarafından belirlenen takvime ve evrak teslim sürecine uyması gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA EVRAKLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Kura sonucunda yerleşmeye hak kazanan adaylar için atama evraklarının teslim süreci başlayacak. Sağlık Bakanlığının açıkladığı takvime göre gerekli belgelerin en geç 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 18.00'e kadar ilgili kuruma teslim edilmesi gerekiyor.

Adayların teslim etmesi gereken belgeler ve atama işlemlerine ilişkin ayrıntılar için Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.