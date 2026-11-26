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Sağlık Bakanlığının 38 bin hekim dışı personel alımı için hazırlıkları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 yılı bitmeden alım ilanına çıkılacağını duyurmasının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da istihdam çalışmalarında son aşamaya gelindiğini açıkladı. Henüz başvuru tarihleri ve kadro dağılımı açıklanmazken sağlık alanında kamuya atanmak isteyen adaylar, 38 bin personel alımının ne zaman yapılacağını ve hangi branşları kapsayacağını araştırıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığının 38 bin hekim dışı personel alımı için henüz kesin başvuru takvimi yayımlanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, 2026 yılı sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını duyurdu. Erdoğan, alımın takvimi ve ayrıntılarının Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da 16 Kasım 2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, istihdam sürecine ilişkin çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirdi. Memişoğlu, ayrıntıların en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

26 Kasım 2026 itibarıyla başvuruların başlayacağı gün açıklanmış değil. Adaylar, Sağlık Bakanlığından gelecek resmî duyuruyu bekliyor.

38 BİN KİŞİLİK ALIMDA HANGİ BRANŞ VE KADROLAR OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan 38 bin kişilik istihdam planı, hekim dışı personel alımını kapsıyor. Ancak kadroların meslek gruplarına göre dağılımı henüz açıklanmadı.

Hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diğer sağlık alanlarında eğitim almış adayların başvurabileceği pozisyonların hangileri olacağı, resmî ilan ve kadro dağılımı yayımlandığında netleşecek. Alım yapılacak unvanlar, kontenjanlar, öğrenim şartları ve il bazındaki kadro sayıları da yayımlanacak kılavuzla belli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS İLE Mİ YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığının önceki sözleşmeli sağlık personeli alımlarında KPSS puanları esas alınarak ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme yapıldı. Sürekli işçi kadrolarına yönelik alımlarda ise İŞKUR üzerinden başvuru yöntemi kullanıldı.

Ancak 38 bin kişilik yeni alımda hangi kadrolar için hangi başvuru ve yerleştirme yönteminin uygulanacağı henüz açıklanmadı. KPSS şartı, puan türleri ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar resmî ilanla duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Başvuruların hangi platform üzerinden alınacağı, alımın kadro ve istihdam türlerine göre yayımlanacak duyurularla kesinleşecek. Önceki alımlarda sözleşmeli sağlık personeli kadroları için ÖSYM tercih sistemi, sürekli işçi kadroları için ise İŞKUR kullanılmıştı.

Yeni alımda da başvuru adresleri, müracaat tarihleri ve adayların yerine getirmesi gereken koşulların resmî kılavuzda açıklanması bekleniyor. Henüz 38 bin kişilik alıma özel başvuru ekranı ve kesin işlem takvimi duyurulmadı.

38 BİN PERSONEL ALIMI İLE SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI AYNI MI?

Sağlık Bakanlığının 2026 yılı içinde gerçekleştirdiği ilk defa ve yeniden atama kurası ile duyurulan 38 bin kişilik hekim dışı personel alımı ayrı süreçlerdir.

38 bin kişilik istihdam planı için başvuru koşulları, kadro dağılımı ve yerleştirme yöntemi, bu alıma özel yayımlanacak resmî ilanla belirlenecek. Bu nedenle adayların iki sürecin duyurularını ve başvuru takvimlerini birbirinden ayrı takip etmesi gerekiyor.