Dünyada Fenerbahçe'nin önüne geçen yok! 40 maçlık inanılmaz istatistik

Fenerbahçe'nin son 40 maçlık performansında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin hücumlarında kaleyi bulan ya da kaleye yönelen birçok top golle sonuçlanmazken, direkler bu süreçte tam 33 kez gole engel oldu.

DİREKLER GOLE İZİN VERMEDİ

Sarı-lacivertli futbolcuların şutları, incelenen 40 karşılaşmalık süreçte 33 kez kale direklerine çarptı. Ortaya çıkan rakam, Fenerbahçe'nin hücumdaki şanssızlığını da gözler önüne serdi.

DÜNYADA İLK SIRADA

Fenerbahçe'nin 40 karşılaşmada ulaştığı 33 direk, sarı-lacivertlileri bu alanda dünya genelinde zirveye taşıdı. Fenerbahçe, söz konusu periyotta en fazla direğe takılan takım oldu.

NEREDEYSE HER MAÇA BİR DİREK

33 direğin 40 karşılaşmaya yayılması, Fenerbahçe'nin maç başına ortalama 0,83 kez direğe takıldığı anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle sarı-lacivertliler, yaklaşık her 1,2 maçta bir direk engeliyle karşılaştı.