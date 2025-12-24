Sadettin Saran kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sadettin Saran evli mi, eşi kim, çocuğu var mı?

Son dönemde gündemde olan gelişmelerin merkezine bir kez daha Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Saran, adli sürecin ardından kamuoyunun dikkatini tekrar üzerine çekti. Peki, Sadettin Saran kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sadettin Saran evli mi, eşi kim? Sadettin Saran'ın çocuğu var mı, kaç çocuğu var? Detaylar...

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Sadettin Saran, Türkiye ve uluslararası iş dünyasında hem spor hem de medya sektöründe önemli başarılar elde etmiş bir Türk-Amerikalı iş insanıdır. 30 Ağustos 1964'te ABD'nin Denver, Colorado şehrinde dünyaya gelen Saran, 2025 itibarıyla 60 yaşındadır. Türk babası Özbek Saran (Kırıkkale, Keskin kökenli) ve Amerikalı annesi Geraldine Saran'ın en büyük çocuğu olarak doğan Saran, dört erkek kardeşten oluşan bir ailenin üyesidir.

Çocukluğunun bir kısmını Türkiye'de geçiren Saran, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Türkiye'de tamamladıktan sonra eğitimine ABD'de devam etti. Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünü spor bursuyla okuyan Saran, üniversite yıllarında yüzme takımının kaptanlığını yapmış ve iki yıl üst üste "En Değerli Sporcu" seçilmiştir. Ayrıca 1984-1985 yıllarında Türk Milli Yüzme Takımı'nın kaptanlığını üstlenmiş ve 50 metre serbest stil ile 25 yaş üstü masterlar kategorisinde Türkiye rekorları kırmıştır.

Saran, İngilizce, İspanyolca ve orta düzey Almanca bilmektedir. Çok kültürlü kimliği ve spor geçmişi, onu iş dünyasında da farklı bir perspektife sahip bir lider haline getirmiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu üyesi olan Saran, aynı zamanda spor ve medya sektörlerindeki faaliyetleriyle Türkiye'de adından sıkça söz ettirmektedir. 2024 yılında Fenerbahçe başkanlığı için adaylık sinyali vermiş, ancak Ali Koç'un yeniden aday olma kararı sonrası çekilmiştir. 2025'te ise Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki performansı ve taraftar tepkileri üzerine yeniden başkanlığa aday olduğunu açıklamıştır.

SADETTİN SARAN KAÇ YAŞINDA?

Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 60 yaşındadır.

SADETTİN SARAN ASLEN NERELİ?

Sadettin Saran, aslen Kırıkkale'nin Keskin ilçesi kökenli bir ailenin oğludur. Babası Özbek Saran'ın Türk kökenli olması, Saran'ın hem Türkiye hem de Amerika kültürünü bir arada deneyimlemesine olanak sağlamıştır.

SADETTİN SARAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Sadettin Saran, güncel bilgilere göre evli değildir.

SADETTİN SARAN'IN ÇOCUĞU VAR MI, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Sadettin Saran'ın bir kız çocuğu vardır.

SADETTİN SARAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ: UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

Geçtiğimiz günlerde Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Saran, yaklaşık 2 saat süren ifade işlemlerinin ardından kan ve saç örneği vererek Adli Tıp Kurumu'na yönlendirildi. Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede uyuşturucu testi pozitif çıkarken, kan, idrar ve tırnak örneklerinde herhangi bir olumsuz sonuç tespit edilmedi.