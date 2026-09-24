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Sonbaharın gelmesiyle birlikte her yıl gündeme gelen saat değişikliği yeniden merak edilmeye başladı. Vatandaşlar, 2026 yılında saatlerin geri alınıp alınmayacağını araştırıyor. Peki, Saatler geri alınacak mı? 2026 Kış saati uygulaması ne zaman? Türkiye’de saatler geri alınacak mı? Detaylar haberimizde.

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Yaz saati uygulamasının sona ermesiyle birlikte Avrupa'da saatlerin geri alınıp alınmayacağı gündeme gelirken, Türkiye'de 2026 yılında saat değişikliği yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Avrupa Birliği takviminde 25 Ekim 2026 tarihi yaz saati uygulamasının sona ereceği gün olarak belirlenirken, Türkiye'de yıl boyunca sabit saat uygulaması devam ediyor.

2026 KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN?

2026 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde yaz saati uygulaması 25 Ekim Pazar günü sona erecek. Avrupa Birliği'nin resmi takviminde 2026 yılı için yaz saati döneminin 29 Mart'ta başlayacağı ve 25 Ekim'de sona ereceği belirtiliyor. Bu tarihte Avrupa'da standart saat uygulamasına geçilecek.

Türkiye'de ise aynı tarihte saatlerin geri alınması söz konusu olmayacak. Türkiye yıl boyunca GMT+3 saat diliminde kalıyor ve kış saati uygulamasına geçiş yapılmıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da saat uygulamasının yeniden değiştirilmesine yönelik alınmış bir karar veya bu yönde yapılan bir hazırlık bulunmadığını belirtiyor.

AVRUPA'DA SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

Avrupa'da mevsimsel saat değişikliği uygulaması 2026 yılında da devam ediyor. Avrupa Birliği'nin resmi takvimine göre yaz saati dönemi 25 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek. Böylece Avrupa Birliği ülkelerinde standart saat uygulamasına geçilecek.

Türkiye ise Avrupa'daki bu saat değişikliğine dahil olmayacak. Bu nedenle 25 Ekim 2026 tarihinde Türkiye'de saatler geri alınmayacak.

TÜRKİYE’DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de 2026 yılında kış saati uygulamasına geçilmeyecek ve saatler geri alınmayacak. Türkiye'de yıl boyunca GMT+3 saat diliminde kalınması esasına dayanan sabit saat uygulaması devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi açıklamasında da saat uygulamasının yeniden değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar veya bu yönde yapılan bir hazırlık bulunmadığı belirtiliyor.

Bu nedenle Avrupa'da 25 Ekim 2026'da gerçekleşecek saat değişikliği Türkiye'deki saatleri etkilemeyecek. Türkiye'de günlük yaşamda kullanılan saatler aynı şekilde devam edecek.