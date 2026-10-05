Rusya'da veba SON DAKİKA! Rusya'da veba salgını mı başladı, kaç kişi öldü?

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Rusya'nın İrkutsk bölgesinde bir laborantın hayatını kaybetmesi, veba iddialarını gündeme taşıdı. Vebayla Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde görev yapan Darya Şhipilova'nın laboratuvarda Yersinia pestis bakterisiyle temas ettiği öne sürülürken, Rus sağlık otoritesi bu iddiayı doğrulamadı. Peki, Rusya'da veba salgını mı başladı? Detaylar haberimizde.

RUSYA'DA VEBA SON DAKİKA!

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde Vebayla Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde görev yapan 28 yaşındaki laborant Darya Şhipilova'nın hayatını kaybetmesi, bölgede veba şüphesini gündeme getirdi. Yerel basında Şhipilova'nın laboratuvarda Yersinia pestis içeren deney tüpünü kazayla kırdığı öne sürülürken, Rus sağlık otoritesi Rospotrebnadzor bu iddiayı doğrulamadı. Kurum, genç kadına "kaynağı bilinmeyen zatürre" teşhisi konulduğunu ve mesleki faaliyetiyle bağlantılı bir mikroorganizma tespit edilmediğini açıkladı.

RUSYA'DA VEBA SALGINI MI BAŞLADI?

İrkutsk'taki gelişmelerin ardından bölgede veba salgını başladığı yönündeki iddialar gündeme geldi. Ancak Rospotrebnadzor, Şhipilova'nın vebadan hayatını kaybettiğini doğrulamadı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ölüm nedeninin "kaynağı bilinmeyen zatürre" olduğu ve incelemelerde mesleki faaliyetlerle bağlantılı mikroorganizma tespit edilmediği belirtildi.

Şhipilova'nın ölümünün ardından temaslı olabileceği değerlendirilen yaklaşık 200 kişi sağlık gözetimine alındı. Dış basına yansıyan son bilgilere göre gözetim altındaki kişilerde hastalık belirtisi görülmedi ve yapılan testler negatif sonuçlandı. Bölgede önleyici tedbirler uygulanırken bazı sağlık kuruluşlarında karantina tedbirleri alındığı bildirildi.

RUSYA'DA VEBA OLAYINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Rusya'daki olay kapsamında şu ana kadar hayatını kaybettiği bildirilen kişi 28 yaşındaki Darya Şhipilova oldu. Ancak Şhipilova'nın vebadan öldüğü resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.

Rospotrebnadzor, genç kadına "kaynağı bilinmeyen zatürre" teşhisi konulduğunu ve yapılan incelemelerde mesleki faaliyetiyle bağlantılı mikroorganizma bulunmadığını açıkladı. Bu nedenle mevcut resmi açıklamalara göre ölümün vebaya bağlı olduğu kesinleşmiş değil.

VEBA NEDİR?

Veba, Yersinia pestis adlı bakterinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bakteri genellikle küçük memelilerde ve bu hayvanlarda bulunan pirelerde görülür. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hastalığın üç temel klinik formu bulunur: hıyarcıklı veba, pnömonik veba ve septisemik veba.

Hıyarcıklı veba en yaygın formdur ve lenf düğümlerinde ağrılı şişliklere neden olabilir. Pnömonik veba akciğerleri etkilerken, septisemik vebada bakteri kan dolaşımında çoğalır. Pnömonik ve septisemik formlar tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabilir.

VEBA NASIL BULAŞIR?

Veba insanlara en sık enfekte pirelerin ısırması yoluyla bulaşır. Bunun yanında enfekte hayvan veya dokularla doğrudan temas ve pnömonik veba hastalarının solunum yoluyla yaydığı enfekte partiküllerin solunması da bulaşma yolları arasında yer alır.

Dünya Sağlık Örgütü, özellikle pnömonik vebanın insandan insana solunum yoluyla bulaşabileceğini belirtiyor. Hastalığın doğrulanması ise laboratuvar testleriyle yapılıyor.

YERSİNİA PESTİS BAKTERİSİ NEDİR?

Yersinia pestis, veba hastalığına neden olan bakterinin bilimsel adıdır.

Bakteriyel bir patojendir.

Vebanın etkenidir.

Enfekte pirelerin ısırması veya enfekte hayvanlarla temas yoluyla insanlara bulaşabilir.

Hıyarcıklı, septisemik ve pnömonik veba gibi hastalık formlarına yol açabilir.

Özellikle pnömonik veba, solunum yoluyla insandan insana bulaşabilir.

Kısaca: Yersinia pestis = veba hastalığına neden olan bakteri.

VEBA HASTALIĞI HANGİ ÜLKEDE ÇIKTI?

Veba hastalığının (Kara Ölüm) kökeni bilimsel araştırmalara göre 1330'lu yıllarda Kırgızistan'da ortaya çıkmıştır.

VEBA HASTALIĞI ŞU AN VAR MI?

Veba günümüzde de görülen bir hastalık. Dünya Sağlık Örgütü, insanlarda veba vakalarının bazı ülkelerde devam ettiğini ve özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Madagaskar'da vakaların bildirildiğini belirtiyor.

Hastalık, günümüzde erken teşhis ve uygun antibiyotik tedavisiyle tedavi edilebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, özellikle pnömonik vebada erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekiyor.

İrkutsk'taki gelişmelerde ise mevcut resmi açıklamalara göre Şhipilova'nın ölümünün vebadan kaynaklandığı doğrulanmış değil. Rospotrebnadzor bölgedeki epidemiyolojik durumun "istikrarlı" olduğunu açıkladı.