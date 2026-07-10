ROTA MAARİF MEB.GOV.TR: Rota Maarif nasıl kullanılır? Rota Maarif tercih ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tercih sürecinde öğrenci ve velilerin daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla geliştirdiği Rota Maarif dijital platformunu erişime açıyor. Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ilişkin kapsamlı bilgilerin tek noktada sunulacağı sistem sayesinde kullanıcılar, farklı okulları çeşitli kriterlere göre inceleyebilecek ve karşılaştırabilecek. MEB'in açıklamasına göre platform, 10 Temmuz tarihinde LGS merkezi sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte kullanıma sunulacak. Peki, Rota Maarif nasıl kullanılır? Rota Maarif tercih ekranı...

ROTA MAARİF MEB.GOV.TR

Rota Maarif, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitim kurumu seçim sürecini daha planlı ve bilgiye dayalı şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla geliştirilen dijital bir bilgi platformudur.

Sistem üzerinden Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait çeşitli bilgiler tek ekranda görüntülenebiliyor. Böylece öğrenciler ve veliler, yalnızca puan ya da yüzdelik dilim bilgilerine odaklanmak yerine, okulların sunduğu eğitim olanaklarını ve fiziki özelliklerini de değerlendirme fırsatı elde ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre platform, 10 Temmuz tarihinde resmen aktif hale gelecek. Kullanıcılar internet tarayıcıları üzerinden rotamaarif.meb.gov.tr adresine giriş yaparak sisteme doğrudan erişebilecek.

Platformun temel amacı, tercih döneminde adayların ihtiyaçlarına uygun okul seçeneklerine daha kolay ulaşmasını sağlamak ve eğitim kurumu seçim sürecini daha bilinçli hale getirmektir.

ROTA MAARİF TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ROTA MAARİF NASIL KULLANILIR?

Rota Maarif sistemi, kullanıcıların farklı kriterlere göre okul araması yapabilmesine olanak tanıyor. Platform üzerinden yapılan sorgulamalar sayesinde öğrenciler, kendi beklentilerine uygun eğitim kurumlarını daha ayrıntılı şekilde inceleyebiliyor.

MEB tarafından paylaşılan bilgilere göre sistemde şu kriterler üzerinden sorgulama yapılabilecek:

İl

İlçe

Okul kademesi (İlkokul, ortaokul, lise)

Okul türü ve eğitim alanı (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Meslek Lisesi ve diğer okul türleri)

Pansiyon ve barınma durumu

Okulun tam adresi

İletişim bilgileri

Harita konumu

Ders saatleri

Öğretim şekli

Laboratuvar, spor salonu ve benzeri fiziki imkânlar

Bu bilgiler sayesinde kullanıcılar, farklı okulları aynı kriterler üzerinden inceleyerek karşılaştırma yapabilecek. Böylece tercih sürecinde eğitim kurumlarının yalnızca akademik verileri değil, sunduğu fiziki ve kurumsal imkanlar da değerlendirme sürecine dahil edilebilecek.

ROTA MAARİF TERCİH EKRANI

Rota Maarif tercih ekranı, öğrenci ve velilerin okul seçim sürecinde ihtiyaç duyabileceği kurumsal bilgileri tek platformda bir araya getiriyor.

Platform üzerinden erişilebilen bilgiler arasında okulun bulunduğu il ve ilçe, okul türü, eğitim alanı, pansiyon durumu, açık adresi, iletişim kanalları, harita konumu, ders saatleri, öğretim şekli ile laboratuvar ve spor salonu gibi fiziki imkanlar yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre yeni sistemle birlikte tercih döneminde öğrencilerin yalnızca puan ve yüzdelik dilim bilgilerine göre değil, kendi ihtiyaç ve beklentilerine uygun okul seçeneklerini de değerlendirebilmesi amaçlanıyor.

Rota Maarif platformuna, sistemin kullanıma açılmasının ardından internet tarayıcısı üzerinden rotamaarif.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecek. Platformun, LGS sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz tarihinde aktif hale geleceği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu.