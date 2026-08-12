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Romelu Lukaku uçak takip kodu ne, Romelu Lukaku saat kaçta İstanbul’a inecek?

Romelu Lukaku uçak takip kodu ne, Romelu Lukaku saat kaçta İstanbul’a inecek?
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Romelu Lukaku’nun İstanbul’a ne zaman geleceği futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Yıldız futbolcunun Türkiye’ye geliş süreci yakından takip edilirken, Romelu Lukaku uçak takip kodu ne, Lukaku saat kaçta İstanbul’a inecek? soruları gündemdeki yerini aldı.

Romelu Lukaku’nun İstanbul’a geliş saati ve kullanacağı özel uçağın uçak takip kodu araştırılıyor. Transfer sürecini yakından takip eden taraftarlar, Romelu Lukaku’nun uçağı nerede, İstanbul’a saat kaçta inecek ve uçuş nasıl takip edilir? sorularına yanıt arıyor.

ROMELU LUKAKU İSTANBUL’A GELİYOR! UÇAK TAKİP KODU VE İNİŞ SAATİ MERAK EDİLİYOR

Fenerbahçe’nin kadrosuna katmaya hazırlandığı dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku için İstanbul heyecanı başladı. Sarı-lacivertli kulübün yaptığı bilgilendirmeye göre Belçikalı yıldız, 12 Ağustos Çarşamba akşamı saat 22.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak. Taraftarlar ise yıldız futbolcunun gelişini havalimanında karşılamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Lukaku’nun İstanbul’a gelişinin duyurulmasının ardından en çok araştırılan konuların başında “Romelu Lukaku uçak takip kodu ne?” ve “Lukaku’nun uçağı nerede?” soruları geliyor. İşte Romelu Lukaku’nun İstanbul’a geliş saati, uçuş takip kodu ve transfer sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

ROMELU LUKAKU SAAT KAÇTA İSTANBUL’A GELECEK?

Fenerbahçe, Romelu Lukaku’nun İstanbul’a geliş saatiyle ilgili resmi bilgilendirmeyi yaptı. Kulübün açıklamasına göre Belçikalı futbolcu, saat 22.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak.

Lukaku’nun İstanbul’a ayak basmasının ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Yıldız futbolcunun havalimanında taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanması bekleniyor.

ROMELU LUKAKU UÇAK TAKİP KODU NE?

Romelu Lukaku’yu İstanbul’a getirecek özel jetin uçak takip kodu henüz resmi olarak açıklanmadı. Uçağın havalanmasının ardından çağrı kodunun veya uçuş bilgilerinin netleşmesi halinde taraftarların uçağı canlı olarak takip edebilmesi mümkün olacak.

Özellikle büyük transferlerde kullanılan uçuş takip platformları, uçağın anlık konumunu, hızını, irtifasını ve tahmini varış zamanını gösteriyor. Bu nedenle Lukaku’nun uçağı havalandıktan sonra uçuş bilgilerinin sosyal medyada kısa sürede gündem olması bekleniyor.

LUKAKU’NUN UÇAĞI FLIGHTRADAR24’TEN TAKİP EDİLECEK Mİ?

Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği konulardan biri de Lukaku’nun uçağının Flightradar24 üzerinden takip edilip edilemeyeceği oldu. Uçağın takip sistemlerinde görünür olması ve çağrı kodunun belirlenmesi halinde taraftarlar uçuşu platform üzerinden anlık olarak takip edebilir.

Ancak özel jetlerde uçuş bilgilerinin görünürlüğü uçağın özelliklerine ve takip sistemlerindeki veri durumuna göre değişebiliyor. Bu nedenle yalnızca uçak takip kodunun ortaya çıkması, uçağın kesin olarak platformda görüneceği anlamına gelmiyor.

FENERBAHÇE TARAFTARI SABİHA GÖKÇEN’DE BULUŞACAK

Romelu Lukaku’nun İstanbul’a geliş saatinin açıklanmasının ardından sarı-lacivertli taraftarların gözü Sabiha Gökçen Havalimanı’na çevrildi. Fenerbahçe’nin yeni golcüsünü karşılamak isteyen taraftarların Genel Havacılık Terminali çevresinde yoğunluk oluşturması bekleniyor.

Belçikalı yıldızın İstanbul’a ulaşmasının ardından transfer sürecindeki resmi adımların tamamlanması ve Lukaku’nun Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkması için geri sayım başlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
2000

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