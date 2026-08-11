Romelu Lukaku kimdir, kaç yaşında? Lukaku hangi mevkide oynuyor, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin gündemindeki isimlerden biri de Belçikalı golcü Romelu Lukaku oldu. Fenerbahçe'nin Lukaku transferinde anlaşmaya çok yakın olduğu belirtilirken, yıldız futbolcunun kariyeri ve futbol geçmişi yeniden gündeme geldi. Peki, Romelu Lukaku kimdir, kaç yaşında? Lukaku hangi mevkide oynuyor ve kariyerinde hangi takımlarda forma giydi? Detaylar haberimizde.

ROMELU LUKAKU KİMDİR?

Romelu Lukaku Bolingoli, 13 Mayıs 1993 tarihinde Belçika'nın Anvers kentinde dünyaya geldi. Kongo asıllı Belçikalı milli futbolcu olan Lukaku, profesyonel futbol kariyerine henüz genç yaşlarda başladı.

Futbol eğitimine Belçika'da başlayan Lukaku, genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çekti. Rupel Boom altyapısında futbola adım atan futbolcu, burada geçirdiği dört sezonun ardından Lierse'nin altyapısına geçti.

Lierse formasıyla genç yaşta önemli bir gol performansı ortaya koyan Lukaku, daha sonra Anderlecht altyapısına transfer oldu. Anderlecht döneminde de gol yollarındaki etkinliğini sürdüren Belçikalı futbolcu, 16 yaşına geldiğinde profesyonel sözleşmeye imza attı.

Lukaku'nun kariyeri ilerleyen yıllarda İngiltere ve İtalya'nın önemli kulüplerinde devam etti. Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli gibi takımlarda forma giyen futbolcu, Avrupa futbolunun tanınan forvetlerinden biri haline geldi.

Napoli'nin resmi kadro bilgilerinde Lukaku, 9 numaralı formayı giyen Belçikalı forvet olarak yer alıyor.

ROMELU LUKAKU KAÇ YAŞINDA?

Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993 doğumlu. 2026 yılı itibarıyla 33 yaşında olan Belçikalı futbolcu, profesyonel kariyerine genç yaşta başladı.

LUKAKU HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Romelu Lukaku, forvet mevkisinde oynuyor. Napoli'nin resmi takım kadrosunda da futbolcunun pozisyonu forvet olarak belirtiliyor.

Belçikalı futbolcu, kariyeri boyunca hücum hattının merkezinde görev aldı. Profesyonel kariyerinin önemli bölümünü santrfor olarak sürdüren Lukaku, Belçika Milli Takımı'nda da forvet olarak forma giydi.

UEFA kayıtlarında da Lukaku'nun pozisyonu "Forwards" kategorisinde yer alıyor.

ROMELU LUKAKU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Romelu Lukaku'nun profesyonel futbol kariyeri Belçika'da başladı. Genç yaşta Rupel Boom ve Lierse altyapılarında oynayan futbolcu, ardından Anderlecht'e geçti. Profesyonel kariyerinde ise İngiltere ve İtalya'nın önde gelen kulüplerinde forma giydi.

RUPel BOOM VE LIERSE DÖNEMİ

Lukaku, futbol hayatına beş yaşında Rupel Boom'da başladı. Burada dört sezon geçiren genç futbolcu, daha sonra Lierse altyapısına transfer oldu.

2004-2006 yılları arasında Lierse'de forma giyen Lukaku, 68 maçta 121 gol kaydetti. Lierse'nin Belçika Pro Ligi'nden düşmesinin ardından Anderlecht, aralarında Lukaku'nun da bulunduğu 13 genç oyuncuyu kadrosuna kattı.

ANDERLECHT

Lukaku, Anderlecht altyapısında üç yıl daha futbol eğitimi aldı ve bu süreçte 93 maçta 131 gol attı.

13 Mayıs 2009'da 16 yaşına giren futbolcu, Anderlecht ile 2012 yılına kadar geçerli profesyonel sözleşme imzaladı. Profesyonel ligdeki ilk maçına ise 24 Mayıs 2009'da Standard Liège karşısında çıktı.

CHELSEA

Lukaku, Ağustos 2011'de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye transfer oldu. Belçikalı futbolcu, Chelsea ile beş yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer için yaklaşık 12 milyon avro seviyesinde bir bedel ödenirken, ek ödemelerle birlikte rakamın 20 milyon avroya yükseldiği bildirildi.

Lukaku, Chelsea formasıyla ilk maçına Norwich City karşısında çıktı.

WEST BROMWICH ALBION

Chelsea'deki ilk döneminin ardından Lukaku, 10 Ağustos 2012'de West Bromwich Albion'a sezonluk kiralık olarak gönderildi.

Liverpool karşısında 3-0 kazanılan maçta oyuna sonradan dahil olan Lukaku, bu karşılaşmada West Bromwich formasıyla ligdeki ilk golünü attı.

EVERTON

Lukaku, 2013 yaz transfer döneminin son gününde Everton'a kiralık olarak transfer oldu.

Everton'daki performansının ardından kulüp, Belçikalı futbolcunun bonservisini aldı. Temmuz 2014'te Everton ile beş yıllık sözleşme imzalayan Lukaku, transfer döneminde kulüp rekoru olarak belirtilen 28 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle takımın kalıcı oyuncusu oldu.

Everton'daki ilk kalıcı dönem golünü eski takımı West Bromwich Albion'a karşı kaydetti.

MANCHESTER UNITED

Lukaku, 10 Temmuz 2017'de Manchester United'a transfer oldu. İngiliz kulübüyle beş yıllık sözleşme imzalayan futbolcunun kontratında bir yıllık opsiyon da bulunuyordu.

Transfer bedeli resmi olarak açıklanmasa da dönemin haberlerinde başlangıç bedelinin 75 milyon sterlin, ek ödemelerin ise 15 milyon sterlin olduğu aktarıldı.

INTER MILAN

Lukaku'nun kariyerindeki önemli duraklardan biri de İtalya oldu. Belçikalı futbolcu, 8 Ağustos 2019'da Inter Milan'a transfer edildi.

Inter ile beş yıllık sözleşme imzalayan Lukaku için yaklaşık 80 milyon avroluk bir transfer bedeli bildirildi.

CHELSEA'YE GERİ DÖNÜŞ

Lukaku, 12 Ağustos 2021'de eski kulübü Chelsea'ye geri döndü. İlk Chelsea döneminden yaklaşık 10 yıl sonra İngiliz ekibine yeniden katılan futbolcu için kulüp rekoru olduğu belirtilen 97,5 milyon sterlinlik bonservis bedeli ödendi.

29 Haziran 2022'de Chelsea, Lukaku'nun 2022-2023 sezonunda Inter'e kiralık olarak döneceğini açıkladı.

INTER VE ROMA

2022-2023 sezonunda yeniden Inter forması giyen Lukaku, 2023 yazında bu kez Juventus ile olası bir transfer için görüşmeler gerçekleştirdi.

Ancak transfer gerçekleşmedi ve Lukaku, 31 Ağustos 2023'te bir başka Serie A ekibi olan Roma'ya kiralık olarak gönderildi.

NAPOLİ

Lukaku, 29 Ağustos 2024'te Napoli'ye kalıcı olarak transfer oldu. Transfer için yaklaşık 30 milyon avroluk bir bedel bildirildi.

Napoli'deki kariyerinde de forvet olarak görev yapan Lukaku, kulübün 2025-2026 sezonu kadrosunda 9 numaralı forma ile yer aldı.

Napoli'nin Mayıs 2026 tarihli kulüp açıklamasında Lukaku'nun takımda 45 maça çıkıp 14 gol attığı ve Napoli ile bir Serie A şampiyonluğu ile bir İtalya Süper Kupası kazandığı belirtildi.