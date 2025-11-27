Genç ve etkili gazeteci Rojda Altıntaş, son dönemde yaşadığı gözaltı olayıyla gündeme oturdu. İstanbul doğumlu olan Rojda Altıntaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Rojda Altıntaş neden gözaltına alındı? Detaylar...

ROJDA ALTINTAŞ KİMDİR?

Rojda Altıntaş, 28 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Genç yaşına rağmen medya sektöründe önemli adımlar atmış bir gazeteci olarak tanınmaktadır. Kariyerine 2016 yılında Hürriyet gazetesinde staj yaparak başlayan Altıntaş, gazetecilik yolculuğuna hızlı bir giriş yapmıştır.

Stajın ardından TV5 kanalında muhabir olarak görev alan Rojda Altıntaş, burada saha haberleri ve güncel gelişmeler üzerine önemli haberlere imza atmıştır. Daha sonra TV100 ekranlarında çalışmaya başlayan Altıntaş, özellikle toplumsal ve güncel olaylar üzerine yaptığı haberlerle dikkat çekmiştir.

Demirören Haber Ajansı'nda da görev alan Rojda Altıntaş, farklı medya organlarında edindiği deneyimlerle serbest gazetecilik kariyerine adım atmıştır. Serbest gazeteci olarak faaliyet gösteren Altıntaş, özgün habercilik anlayışı ve takipçileriyle kurduğu güvenilir iletişimle tanınmaktadır.

ROJDA ALTINTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Rojda Altıntaş, 28 Ekim 1996 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Henüz 30'lu yaşlara ulaşmadan önemli gazetecilik deneyimlerini biriktirmiş olması, Altıntaş'ı medya dünyasında genç ve etkili isimlerden biri yapmaktadır.

Kariyerine 2016 yılında başlayan Altıntaş, yaklaşık 9 yıldır gazetecilik alanında aktif olarak çalışmaktadır. Bu süre zarfında hem televizyon hem de ajans haberciliğinde önemli projelere imza atmış ve toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren haberleri takipçileriyle buluşturmuştur.

ROJDA ALTINTAŞ NERELİ?

Rojda Altıntaş, İstanbul doğumludur. İstanbul'un dinamik ve medyanın merkezi konumunda olması, Altıntaş'ın erken yaşta gazetecilikle tanışmasına ve farklı medya platformlarında deneyim kazanmasına olanak sağlamıştır.

Şehrin farklı kültürel ve sosyal dokusunu yakından gözlemleme şansı bulan Altıntaş, haberlerinde İstanbul ve çevresindeki gelişmeleri sıkça ele almıştır. Bu köklü şehir bağlantısı, onun gazetecilik anlayışına da yansımaktadır.

GAZETECİ ROJDA ALTINTAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Rojda Altıntaş, yakın zamanda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurmuştur. Altıntaş, "Gözaltına alınıyorum" ifadeleriyle yaşanan durumu takipçileriyle paylaşmıştır.

Daha sonra yaptığı açıklamada ise süreci detaylandırmıştır:

"GBT kontrolü sırasında hakkımda yakalama kararı olduğunu söylediler. Aniden ifade için polis aracıyla götürüldüğüm için panik oldum. Yaptığım bir haberden dolayı 'haberleşme gizliliğini ifşa etmek' suçu iddiasıyla ifadeye götürüldüğümü sonrasında serbest kalacağımı belirttiler. Hangi haber olduğunu henüz bilmiyorum. Bilgi alınca paylaşacağım."