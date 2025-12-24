Rezan Epözdemir MASAK raporuna ne yazıyor, Rezan Epözdemir kime para gönderdi?

Hakkında iki ayrı dosya kapsamında tutuklama kararı bulunan Rezan Epözdemir'e ait MASAK incelemesinde, banka hesaplarında tespit edilen olağan dışı para hareketleri ile aile bireyleri aracılığıyla gerçekleştirildiği öne sürülen finansal işlemler detaylandırıldı. Söz konusu raporda, para akışının yönü ve gönderim yapılan kişi ya da kurumlara ilişkin bulgulara da yer verildi.

REZAN EPÖZDEMİR MASAK RAPORUNDA NELER YER ALIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "rüşvet", "siyasal ve askeri casusluk" ile "FETÖ/PYD'ye yardım" iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturma çerçevesinde tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında düzenlenen MASAK raporunun detayları kamuoyuna yansıdı. Raporda, Epözdemir'in mali faaliyetlerine ve hesap hareketlerine ilişkin dikkat çekici bulgular yer aldı.

BANKA HAREKETLERİNDE DİKKAT ÇEKEN NAKİT TRAFİĞİ

MASAK tarafından hazırlanan inceleme raporunda, Epözdemir'e ait banka hesaplarında yüksek tutarlı ve olağandışı nakit işlemler tespit edildi. Hesap hareketlerinin kapsamlı biçimde incelendiği raporda, para giriş ve çıkışlarının boyutu öne çıktı.

HESAPLARA MİLYONLARCA LİRALIK PARA GİRİŞİ

Rapora göre Rezan Epözdemir'in 2020 ile 2025 yılları arasında banka hesaplarına toplamda yaklaşık 270 bin Euro, 5 milyon 600 bin Amerikan doları ve 84 milyon 700 bin TL tutarında nakit yatırıldığı belirlendi. Söz konusu işlemlerin düzenli ve yüksek meblağlı olması dikkat çekti.

FATİH TERİM VE DİLAN POLAT'A PARA TRANSFERİ

MASAK raporunda, Epözdemir'in 2017–2025 yılları arasında en fazla para gönderdiği 10 kişi de listelendi. Bu listede, ofis çalışanı olduğu belirtilen Dilan Polat'a 5 milyon 619 bin TL, teknik direktör Fatih Terim'e ise 5 milyon 432 bin 608 TL aktarıldığı kaydedildi. En yüksek tutarlı para transferinin ise Epözdemir'in yakın çevresinden bir kişiye yapıldığı ve bu tutarın 117 milyon 780 bin TL olduğu ifade edildi.

VARLIK BARIŞI KAPSAMINDA 5 MİLYON DOLARLIK İŞLEM

Raporda, Rezan Epözdemir'in 2022 yılında yürürlüğe giren Varlık Barışı düzenlemesinden faydalandığı öne sürülerek, toplam 5 milyon 650 bin ABD dolarını bankacılık sistemine dahil ettiği bilgisine yer verildi. İşlem açıklamasında, "7256 sayılı kanun kapsamında 2021–2022 dönemi için varlık barışı" ifadesinin yer aldığı, ancak söz konusu paranın yurt dışından getirildiğine ilişkin herhangi bir kayda rastlanmadığı belirtildi. Bildirimin yurt içi varlıklar üzerinden yapıldığı aktarıldı.

RAPORDA ÖNE ÇIKAN AİLE DETAYI

MASAK incelemesinde, Epözdemir'in yakın aile bireyleri üzerinden gerçekleştirilen para hareketleri ve taşınmaz edinimleri de mercek altına alındı. Raporda, 2017–2025 yılları arasında Epözdemir'in kayınvalidesine toplam 117 milyon TL tutarında para transferi yaptığı bilgisi yer aldı.

ANNE, EŞ VE KAYINVALİDENİN MAL VARLIĞI İNCELENDİ

Epözdemir'in annesi Herdem Epözdemir, eşi Hande Epözdemir ve kayınvalidesi Hülya Kurtaran'a ait mal varlığı ve banka hesaplarının detaylı biçimde incelendiği raporda, bu kişilerin mali profilleriyle uyumsuz şekilde üzerlerine yüksek sayıda gayrimenkul kaydedildiği ve hesaplarına kaynağı belirsiz nakit girişleri olduğu tespit edildi.

ANNESİNİN HESAP HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Raporda, Rezan Epözdemir'in annesi Herdem Epözdemir'in, oğluna ait şirkette muhasebe personeli olarak SGK kaydının bulunduğu belirtildi. 2018–2025 yılları arasında hesabına 28 farklı kişiden toplam 102 milyon 372 bin TL giriş olduğu, buna karşılık 87 farklı kişiye 205 milyon 633 bin TL para gönderdiği kaydedildi. Özellikle 2024 yılında gerçekleşen transfer hacminin olağanüstü seviyelere ulaştığı vurgulandı.