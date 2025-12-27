İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan üst düzey bir isim hakkında gündeme gelen gözaltı gelişmesi, kamuoyunun dikkatini bir kez daha İBB'deki atamalara çevirdi. İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak kimdir? İBB İtfaiye Daire Başkanı olan Remzi Albayrak neden gözaltına alındı? Detaylar...

REMZİ ALBAYRAK KİMDİR?

Remzi Albayrak, 1964 yılında eski Yugoslavya'nın Sancak bölgesinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1969 yılında Türkiye'ye göç etti. Eğitim hayatında askeri ve akademik disiplinin iç içe geçtiği bir yol izledi.

Kuleli Askeri Lisesi mezunudur

İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nı bitirmiştir

Bu eğitimin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar görev yaptı.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ VE ULUSLARARASI GÖREVLER

Remzi Albayrak, TSK'nın çeşitli birlik ve kurumlarında görev alarak 2010 yılında albay rütbesiyle emekli oldu. Askerlik kariyeri boyunca yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da önemli görevler üstlendi.

Görev yaptığı uluslararası merkezler arasında şunlar yer aldı:

Bosna-Hersek: NATO'ya bağlı SFOR Karargâhı

Almanya – Heidelberg: 7'nci Amerikan Ordusu (LANDCENT)

ABD – San Antonio: Lackland Air Force Base

SİYASETE GİRİŞ VE CHP DÖNEMİ

Emekliliğinin ardından siyasi alanda aktif rol almaya başlayan Remzi Albayrak:

2017 yılında CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı seçildi

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Bayrampaşa Belediye Başkan adayı oldu

Seçim sonuçlarına göre:

AK Parti adayı Atila Aydıner: %49,29

CHP adayı Remzi Albayrak: %44,57

İBB İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerin ardından belediye kadrolarında çeşitli atamalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı görevine Remzi Albayrak getirildi.

İBB İTFAİYE DAİRE BAŞKANI OLAN REMZİ ALBAYRAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kamuoyunda ve dijital mecralarda en çok merak edilen başlıklardan biri de "İBB İtfaiye Daire Başkanı olan Remzi Albayrak neden gözaltına alındı?" sorusu oldu.

Ancak tarafınızca sağlanan bilgilerde, Remzi Albayrak'ın gözaltına alınma gerekçesine, tarihine ya da sürecin içeriğine dair herhangi bir resmi veya doğrulanmış detay yer almamaktadır.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilen 4 şüpheli hakkında, 26/09/2025 tarihinde eşzamanlı olarak, yakalama vegözaltı işlemi ile konut ve iş yeri ile ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan 4 şüphelinin kolluk biriminde işlemleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."