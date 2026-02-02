Refah Sınır Kapısı açıldı mı? Refah sınır kapısı nereye açılır, kimin kontrolünde?

Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek sınır noktası olan Refah Sınır Kapısı, Mısır sınırında yer alıyor ve uzun süredir bölgedeki hareketlilik açısından kritik öneme sahip. Yapılan son açıklamalara göre, kapının çift yönlü açıldığı ve 150 Filistinli'nin Gazze'den çıkış yapabileceği bildirildi. Peki, Refah sınır kapısı nereye açılır, kimin kontrolünde? Detaylar haberimizde.

REFAH SINIR KAPISI AÇILDI MI?

Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla ilgili son gelişmeler, Gazze'de büyük bir heyecan yaratmış durumda. İsrail ordusuna bağlı COGAT, Refah kapısının ateşkes anlaşması kapsamında sınırlı sayıda Gazze sakininin geçişine açıldığını duyurdu. İlk aşamada, geçişler "pilot uygulama" kapsamında ve sınırlı sayıda kişi için gerçekleşiyor.

Bu pilot aşama, Avrupa Birliği Refah Yardım Misyonu (EUBAM Refah) tarafından Mısır ve diğer ilgili taraflarla koordineli şekilde yürütülüyor. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından, çift yönlü geçişlerin fiilen başlaması planlanıyor.

REFAH SINIR KAPISI NEREYE AÇILIR?

Refah Sınır Kapısı, Gazze'nin güneyinde Mısır'ın Sina Yarımadası'na açılıyor. Sınırın her iki tarafında da Refah adıyla bilinen şehirler bulunuyor. Mısır tarafında hazırlıklar tamamlanmış durumda; ambulanslar ve sağlık ekipleri, Gazze'den gelecek hasta ve yaralıların karşılanması için hazır bekliyor.

Kahire merkezli el-İhbarriyye kanalının bildirdiğine göre, Mısır'dan Gazze'ye dönmek isteyen Filistinlilerden ilk grup, Refah kapısına ulaşmış durumda. Bu durum, sınırın her iki yönde de aktif kullanılacağının işareti olarak değerlendiriliyor.

REFAH SINIR KAPISI KİMİN KONTROLÜNDE?

Refah Sınır Kapısı, resmi olarak Mısır'a açılırken, güvenlik ve geçiş süreçleri açısından farklı tarafların kontrolünde bulunuyor. İsrail, Mayıs 2024'ten bu yana Refah bölgesini fiilen kontrol ediyor. COGAT, geçişlerin İsrail siyasi kademesinin talimatıyla yürütüldüğünü açıklamıştı.

Gazze Sağlık Bakanlığı ise Refah Sınır Kapısı'ndan hasta ve yaralıların çıkışıyla ilgili güncel bir uygulama olmadığını duyurdu. Hasta ve yaralıların Gazze'den çıkışı, daha önceki prosedürler doğrultusunda Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden yapılacak. Ancak Mısır tarafında, Han Yunus'taki Kızılay bünyesinde hastaların transferine yönelik hazırlıklar tamamlanmış durumda.

GAZZE'DEKİ HASTALAR VE GERİ DÖNME BEKLENTİSİ

Al Jazeera'nın haberine göre, İsrail saldırıları sırasında Gazze'yi terk eden yaklaşık 80 bin Filistinli, evlerine dönmek için Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmayı bekliyor. Ayrıca, tahmini 22 bin hasta ve yaralı Filistinli de tedavi için Mısır'a nakledilmeyi bekliyor.

El Şifa Tıp Kompleksi Direktörü Dr. Muhammed Ebu Salmiya, geçişlerde yaşanacak gecikmelerin can kaybı sayısını iki kat artırabileceğini belirtti. Bu nedenle Refah Sınır Kapısı'nın açılması, hem insanî yardım hem de sağlık açısından kritik bir öneme sahip.

YAYA GEÇİŞLERİNE "DENEME" AMAÇLI AÇILMIŞTI

Refah Sınır Kapısı, ilk olarak sınırlı sayıda yaya geçişi için "deneme" amaçlı açılmıştı. Bu pilot aşama, Avrupa Birliği Refah Yardım Misyonu (EUBAM Refah) tarafından Mısır ve ilgili tüm taraflarla koordineli olarak yürütülüyor. Pilot uygulamanın tamamlanmasının ardından Gazze sakinlerinin çift yönlü geçişine resmi olarak başlanacak.