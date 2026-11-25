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Real Madrid- Psv maçı 5-1 bitti. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında 24 Kasım 2026 akşamı Santiago Bernabeu'da oynanan maçta PSV ilk yarıyı 1-0 önde kapattı, Real Madrid ikinci yarıda beş gol buldu. Arda Güler ilk 11'de başladı ve iki gole asist yaptı.

REAL MADRİD-PSV MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç Real Madrid'in 5-1 galibiyetiyle sona erdi. PSV, 32. dakikada Ivan Perisic'in penaltıdan attığı golle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti. Real Madrid'in beş golü 50 ile 87. dakikalar arasında geldi.

GOLLERİ KİM ATTI, HANGİ DAKİKADA?

Maçın gol dakikaları şöyle: 32' Ivan Perisic (PSV, penaltı), 50' Federico Valverde, 60' Jude Bellingham, 64' Kylian Mbappe, 84' Kylian Mbappe, 87' Vinicius Junior. Mbappe gecenin iki gol atan tek oyuncusu oldu.

ARDA GÜLER KAÇ ASİST YAPTI?

Arda Güler iki asist yaptı. Milli futbolcu 50. dakikada Valverde'nin beraberlik golünü hazırladı; Fanatik'in maç anlatımına göre bu pas bir topuk vuruşuydu. 64. dakikada orta sahada kazandığı topu Mbappe'ye aktardı ve skor 3-1 oldu. Arda, 70. dakikada yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı. Hürriyet'in aktardığına göre Bernabeu tribünleri oyundan çıkarken onu ayakta alkışladı.

Hürriyet'in verdiği sayılara göre Arda'nın bu sezon Real Madrid formasıyla asist sayısı 8'e çıktı: La Liga'da 3 gol ve 4 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol ve 4 asist.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM NE?

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı beş maçın beşini de kazandı ve puanını 15'e çıkardı. PSV ise 4 puanda kaldı. Lig aşamasında her takım sekiz maç oynuyor; ilk 8 doğrudan son 16'ya kalıyor, 9 ile 24. sıradakiler play-off turuna gidiyor.

REAL MADRİD'İN SIRADAKİ MAÇI NE?

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Arsenal'e konuk olacak. PSV aynı hafta Atletico Madrid'i ağırlayacak. İspanyol ekibi ondan önce hafta sonu La Liga'da Deportivo Alaves ile karşılaşacak.