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Arda Güler oynuyor mu sorusunun yanıtı, maç öncesinde açıklanan kadroyla netlik kazandı. Arda Güler, Real Madrid'in PSV karşısındaki ilk 11'inde yer aldı. Teknik direktör Jose Mourinho, milli futbolcuya bu kritik Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de görev verdi. Arda Güler, karşılaşmaya başlangıç düdüğüyle birlikte sahada başladı.

ARDA GÜLER KADRODA MI?

Arda Güler, Real Madrid'in PSV maçı kadrosunda yer aldı. UEFA kuralları gereği maçtan yaklaşık bir saat önce açıklanan kadroda milli futbolcunun adı ilk 11'de yer aldı.

ARDA GÜLER YEDEK Mİ?

Arda Güler, PSV karşısında yedek kulübesinde değil, ilk 11'de sahaya çıktı. Jose Mourinho, genç yıldıza bu karşılaşmada da güvendi ve onu başlangıç kadrosunda tercih etti.

ARDA GÜLER SAKAT MI?

Arda Güler'in herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Milli futbolcu, Kasım ayı başında oynanan AEK deplasmanında kadroya alınmamıştı. Jose Mourinho, o maçın ardından Arda'nın sakatlığı olmadığını, yoğun maç takvimi nedeniyle dinlendirildiğini açıklamıştı. Arda Güler'in PSV karşısında ilk 11'de sahaya çıkması da sağlık sorunu olmadığını gösterdi.

ARDA GÜLER BU SEZON NASIL BİR PERFORMANS SERGİLİYOR?

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla oynadığı ilk 13 resmi maçta 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu, sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçı olan Inter karşılaşmasında ise cezası nedeniyle forma giyememişti.

REAL MADRİD PSV MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid PSV maçı 24 Kasım 2026 Salı günü oynanıyor. Karşılaşma, Real Madrid'in iç saha maçlarını oynadığı Santiago Bernabeu Stadyumu'nda yapılıyor.