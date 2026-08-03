Rashford Fenerbahçe'ye mi geliyor, Rashford Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Rashford Fenerbahçe'ye gelecek mi? Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Marcus Rashford'u transfer listesine aldığı yönündeki haberler gündemi meşgul ediyor. Dünyaca ünlü futbolcunun sarı-lacivertli takıma transfer olup olmayacağı araştırılırken, taraflar arasında resmi bir anlaşmanın bulunup bulunmadığı da futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

MARCUS RASHFORD FENERBAHÇE GÜNDEMİNDE

Yeni sezon öncesinde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'nin, Manchester United forması giyen Marcus Rashford için harekete geçtiği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, sarı-lacivertli kulübün transfer görüşmelerini hızlandırdığı ve oyuncunun şartlarını araştırdığı ifade edildi.

The Sun'ın haberine göre Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birini gerçekleştirmek için Rashford transferine önemli bir kaynak ayırmayı planlıyor. Haberde, İngiliz yıldızın teknik ekibin hücum hattı için belirlediği öncelikli adaylardan biri olduğu aktarıldı.

HÜCUM HATTI İÇİN ÜÇ YILDIZ ADAY

İddialara göre Fenerbahçe'nin transfer listesinde yalnızca Marcus Rashford bulunmuyor. Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao ile Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr'ın da sarı-lacivertli ekibin radarında olduğu öne sürüldü.

Yönetimin, kanat ve forvet hattına üst düzey bir oyuncu kazandırarak yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında iddialı bir kadro oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

NICOLAS JACKSON İÇİN DE TEMAS İDDİASI

İngiliz basınında yer alan bir diğer iddiaya göre Fenerbahçe, Chelsea'nin Senegalli golcüsü Nicolas Jackson'ı da transfer listesine ekledi. Haberde, sarı-lacivertli kulübün oyuncunun menajeriyle ilk temasları kurduğu ve olası transfer şartlarını değerlendirdiği öne sürüldü.

Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, Jackson'ın da Fenerbahçe'nin hücum planlamasında değerlendirilen isimlerden biri olduğu ifade edildi.

"KESENİN AĞZINI AÇMAYA HAZIR" İDDİASI

The Sun gazetesinde yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Marcus Rashford transferini gerçekleştirebilmek adına yüksek maliyetli bir operasyon yapmaya hazır olduğu belirtildi. Haberde, İngiliz yıldızın kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakması halinde sarı-lacivertli kulübün transfer için önemli bir bütçe ayıracağı öne sürüldü.

Öte yandan Crystal Palace'ın Ismaila Sarr'ı takımda tutmak istediği ancak beklentileri karşılayacak bir teklif gelmesi durumunda transfer görüşmelerine açık olabileceği de iddialar arasında yer aldı.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Marcus Rashford, Rafael Leao, Ismaila Sarr ve Nicolas Jackson ile ilgili çıkan transfer haberleri Avrupa basınında geniş yer bulurken, Fenerbahçe cephesinden söz konusu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Transfer döneminin ilerleyen günlerinde sarı-lacivertli kulübün atacağı adımlar ve yıldız isimlerle ilgili gelişmeler futbol kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.