Raphinha neden yok, Galatasaray Barselona maçında Raphinha yok mu, sakat mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Paragraflardaki bilgiler güncel haberlere dayanıyor: Raphinha'nın sağ uyluk arka adalesinde hafif kas ödemi tespit edilmiş ve tedbir amacıyla milli takım kadrosundan çıkarılmıştı. Flick, oyuncunun iyileştiğini ancak geçmiş yıllardaki sakatlıkları nedeniyle Getafe ve Galatasaray maçlarında dinlendirileceğini söyledi. Haberi zenginleştirmek isterseniz şu istatistiği de ekleyebilirsiniz: Raphinha bu sezon Barcelona formasıyla 8 maçta 14 gol ve 3 asist üretti.

RAPHINHA GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK?

Barcelona'nın hücumdaki en etkili isimlerinden Raphinha, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Brezilyalı oyuncunun sorunu milli arada başladı. Raphinha, Brezilya'nın Avustralya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık yaşadı. Yapılan kontrollerde sağ uyluk arka adalesinde hafif kas ödemi tespit edildi ve oyuncu tedbir amacıyla milli takım kadrosundan çıkarıldı.

RAPHINHA SAKAT MI?

Barcelona cephesinden yapılan açıklamalara göre Raphinha'nın durumu ciddi değil, ancak Katalan ekibi risk almamayı tercih etti. Hansi Flick, Raphinha'nın iyileştiğini ancak geçmiş yıllarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Getafe ve Galatasaray maçlarında dinlendirileceğini söyledi. Alman teknik adam, açıklamasında oyuncunun önceki sezonda üç sakatlık geçirdiği için dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

HANSI FLICK'TEN MİLLİ TAKIM TEPKİSİ

Flick, Raphinha'nın sakatlığının ardından milli takımların yoğun programına da sitem etti. Deneyimli teknik direktör, Brezilya'nın hazırlık maçı için Avustralya'ya gitmesine tepki göstererek bu kadar uzak bir yerde oynamanın gerekli olup olmadığının sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

BARCELONA İÇİN BÜYÜK KAYIP

Raphinha'nın yokluğu, Barcelona açısından önemli bir eksiklik olarak değerlendiriliyor. Brezilyalı yıldız, bu sezon Barcelona formasıyla 8 maçta 14 gol ve 3 asist üretti. Raphinha'nın yanı sıra Frenkie De Jong, Andreas Christensen ve Roony Bardghji de İstanbul'daki mücadelede forma giyemeyecek.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ GÜN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecan dolu karşılaşma, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri karşısında taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak. Olası program değişikliklerine karşı futbolseverlerin maç saatine kadar resmi duyuruları takip etmesi öneriliyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise tabii platformu aracılığıyla TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1'i uydu, kablo ve IPTV platformlarından izlemek isteyenler için kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Filbox: 20. kanal

Kanal numaraları zaman zaman güncellenebildiği için yayın öncesinde kullandığınız platformun güncel listesini kontrol etmenizde fayda var.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Galatasaray'ın İstanbul'daki evi RAMS Park'ta oynanacak. Sarı-kırmızılıların taraftar desteğiyle büyük bir avantaj yakaladığı stadyumda, Raphinha'dan yoksun Barcelona'yı zorlu bir atmosfer bekliyor.