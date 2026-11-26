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Rafet El Roman 58 yaşında. 25 Ağustos 1968'de Edirne'de doğan şarkıcı, 25 Kasım akşamı Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğününün yapıldığı otelde görüntülendi ve muhabirlerin sorularını yanıtlarken kendi evlilik hazırlığından söz etti.

RAFET EL ROMAN KAÇ YAŞINDA?

Rafet El Roman 58 yaşında; 25 Ağustos 1968'de doğdu. Gelecek yıl ağustosta 59'una girecek.

Yaşı bu günlerde nişanlısıyla aralarındaki farkla birlikte konuşuluyor. Şarkıcının nişanlısı Rahime Hacıyeva ondan 26 yaş küçük.

RAFET EL ROMAN KİMDİR?

Rafet El Roman'ın gerçek adı Rafet Yaşdut. Pop şarkıcısı olarak sahne adıyla tanınan El Roman, Türk vatandaşlığının yanında Alman vatandaşlığı da taşıyor. Ailesi o küçük yaştayken Almanya'ya göç etti.

Google'da adıyla en çok aranan şarkıları "Nerdesin" ve "Kalbine Sürgün". Sahneye hâlâ çıkıyor; bu yılın mayıs ayında Dubai'de konser verdi.

RAFET EL ROMAN NERELİ?

Rafet El Roman Edirneli. 1968'de Edirne'de doğdu, çocukken ailesinin peşinden Almanya'ya gitti.

RAFET EL ROMAN DERYA ULUĞ'UN DÜĞÜNÜNDE NE DEDİ?

Rafet El Roman, düğüne davetli olmadığını ve otelde başka bir görüşme için bulunduğunu söyledi. Muhabirlere "Derya Uluğ mu evleniyor?" diye sordu; düğünü onlardan öğrendiğini anlattı.

Kendi düğün tarihinin henüz belli olmadığını söyleyen şarkıcı, ilişkisini "Ben böyle güzel bir beraberlik yaşamadım hayatımda" sözleriyle anlattı. Eski eşlerinin bunu kıskanabileceğini de ekledi.

RAFET EL ROMAN'IN NİŞANLISI KİM?

Rafet El Roman'ın nişanlısı, Azerbaycanlı hemşire Rahime Hacıyeva. Şarkıcı ocak ayında katıldığı bir etkinlikte parmağındaki yüzüğü göstererek nişanlandığını duyurmuş, ama hayatındaki kişinin adını vermemişti. Çift 2020'de, pandemi döneminde tanıştı.

El Roman ekim sonunda evlilik hazırlığını açıklamıştı. O konuşmada üç ay önce söz kestiklerini, evlilik sözleşmesi yapmayacağını ve mal varlığını çocukları arasında önceden paylaştırdığını söyledi.

RAFET EL ROMAN KAÇ KEZ EVLENDİ?

Rafet El Roman daha önce iki kez evlendi; Hacıyeva ile yapacağı evlilik üçüncüsü olacak. Eski eşlerinden Ceren Kaplakarslan ile 16 Temmuz 2014'te evlenmişti, çift daha sonra boşandı.