Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu kimdir, Fatih Reşit Civelekoğlu ne dedi?

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Gelişmenin ardından "Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu kimdir?", "Kaç yaşında, nereli?" ve "Fatih Reşit Civelekoğlu ne dedi?" soruları gündeme geldi. Televizyon programlarına uzman konuk olarak katılan ve kitapları bulunan Civelekoğlu'nun hayatı merak ediliyor.

FATİH REŞİT CİVELEKOĞLU KİMDİR?

Fatih Reşit Civelekoğlu, 1971 yılında Almanya'nın Münih kentinde doğdu. Ailesi o yıllarda Almanya'da işçi olarak çalışıyordu ve 1979'da Türkiye'ye döndü. Civelekoğlu ilkokulu İstanbul'da tamamladı. 1983 yılında Giresun'a taşındı ve Giresun İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu.

1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü'ne girdi. Klinik psikoloji alanında yüksek lisansını Üsküdar Üniversitesi'nde yaptı. Yüksek lisans tezinde engelli çocukların kardeşlerinin psikolojik durumunu inceledi.

Mezuniyetinin ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. Ankara'da bir dershanede 4 yıl boyunca yönetici, öğretmen ve rehber öğretmen olarak çalıştı. Rehberlik çalışmaları onu psikoterapi alanına yöneltti.

FATİH REŞİT CİVELEKOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1971 doğumlu olan Fatih Reşit Civelekoğlu 55 yaşında. Münih doğumlu olan Civelekoğlu, çocukluğunu ve gençliğini İstanbul ile Giresun'da geçirdi.

FATİH REŞİT CİVELEKOĞLU EVLİ Mİ?

Fatih Reşit Civelekoğlu evli ve 3 çocuk babası. Eşi öğretmen olarak görev yapıyor.

FATİH REŞİT CİVELEKOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Civelekoğlu, Psikosağlık Danışmanlık'ın kurucusu ve uzman psikoloğu olarak çalışıyor. Bireysel terapi ve aile terapisi yapıyor, atölye ve seminerler düzenliyor. NLP, hipnoz, Rasyonel Duygusal Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi alanlarında eğitim aldı.

Uzun yıllar radyo programcılığı da yaptı. Moral FM'de 9 yıl boyunca "Çözüm Kapısı" ve "Çocuk ve Aile" programlarını sundu. Ardından Dost FM ve Hedef Radyo'da program yaptı. TRT 1, ATV, Habertürk TV, Kanal D, TV8 ve Beyaz TV gibi kanallarda uzman konuk olarak yer aldı.

FATİH REŞİT CİVELEKOĞLU'NUN KİTAPLARI

Civelekoğlu'nun 5'i çocuk kitabı olmak üzere 13 eseri bulunuyor. Bilinen kitaplarından bazıları şunlar:

Kız Çocuğu Nasıl Yetiştirilir

Pireyi Nasıl Deve Yapıyoruz?

Fabrika Ayarlarımıza Dönüyoruz

Evlilik Kader, Mutluluk Tercihtir

FATİH REŞİT CİVELEKOĞLU NE DEDİ?

Civelekoğlu'nun tepki çeken paylaşımında havalı tüfek tanıtıldı ve evde silah bulundurulması gerektiği savunuldu. Haberlere göre Civelekoğlu videoda erkek çocuklarına silah kullanımının öğretilmesi gerektiğini söyledi. Silahlanmayı erkeklik ve vatan savunmasıyla ilişkilendirdi. Videoda 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşadıklarını da anlatan Civelekoğlu, o gece vatan savunmasına katıldığını ifade etti. Paylaşımda izleyicilerin indirimli satın alma seçeneğine yönlendirildiği de belirtildi.

PAYLAŞIMA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, paylaşımın çocukları silah kullanmaya özendirdiğini ve havalı tüfeğin satışını teşvik ettiğini değerlendirdi. Bakanlık, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi için başvurdu. Başvuru 13 Kasım 2026'da kabul edildi. Erişim engeli Civelekoğlu'nun hesabının tamamını değil, yalnızca ilgili paylaşımı kapsıyor. Civelekoğlu hakkında başlatılmış bir soruşturma olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.