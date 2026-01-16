PSG Lille maçı hangi kanalda? PSG Lille CANLI nereden izlenir?

Psg ile Lille arasında oynanacak kritik lig karşılaşması öncesinde yayın detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Mücadeleyi televizyon ya da dijital platformlar üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, maçın hangi kanalda ve hangi platformda canlı olarak yayınlanacağını araştırıyor.

PSG – LILLE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'de haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından birinde PSG ile Lille sahne alıyor. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği bu kritik mücadele, Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG – LILLE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

PSG ile Lille arasında oynanacak Ligue 1 karşılaşması, Bein Sports 3 üzerinden şifreli yayın ile izlenebilecek. Maç yayını; Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar aracılığıyla, ayrıca Türksat uydu yayını ve Bein Sports'un dijital platformları üzerinden takip edilebilecek.

PSG – LILLE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Ligue 1'de zirve mücadelesini yakından ilgilendiren PSG – Lille karşılaşması, 16 Ocak Cuma günü futbolseverlerle buluşacak.

PSG – LILLE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan düzeyi yüksek olması beklenen PSG – Lille mücadelesi, 23.00'te başlayacak.

PSG – LILLE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Paris Saint-Germain'in ev sahipliğinde oynanacak olan bu önemli Ligue 1 karşılaşması, Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.