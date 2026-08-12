PSG Aston Villa CANLI izle! Süper Kupa PSG Aston Villa maçı hangi kanalda, nereden nasıl izlenir?

Psg Aston Villa maçı canlı izle ekranı futbolseverlerin gündeminde yer alırken, UEFA Süper Kupa finalinin yayın detayları merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa’nın karşı karşıya geleceği mücadele, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

PSG ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Süper Kupa finalinde PSG ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından biri olan Süper Kupa'da şampiyonluk için mücadele edecek iki takımın karşılaşması futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. PSG Aston Villa maçını canlı izlemek isteyen izleyiciler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor.

PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa maçı, TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, yayın öncesinde TRT 1 frekans ve platform bilgilerini de kontrol edebilecek.

PSG-ASTON VILLA MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

PSG-Aston Villa UEFA Süper Kupa finalini TRT 1 üzerinden izlemek isteyenler, kanalın farklı platformlardaki kanal numaralarını merak ediyor. TRT 1; Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21 ve Fil Box 20 numaralı kanallardan takip edilebiliyor. TRT 1 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebiliyor.

PSG-ASTON VILLA MAÇI HANGİ GÜN?

UEFA Süper Kupa finalinde oynanacak PSG-Aston Villa maçı, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak. Sezonun önemli kupalarından birinin sahibini belirleyecek mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine götürmek isteyecek.

PSG-ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise PSG-Aston Villa maçının başlama saati. UEFA Süper Kupa finali saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde takımların kadroları ve maçın yayın detayları da futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

PSG-ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG ile Aston Villa'yı karşı karşıya getirecek UEFA Süper Kupa finali Salzburg'daki Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak. İki takımın şampiyonluk mücadelesine sahne olacak statta futbolseverler heyecan dolu bir final karşılaşmasına tanıklık edecek.

PSG ASTON VILLA MAÇI CANLI İZLE

PSG Aston Villa maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1 üzerinden şifresiz olarak takip edebilecek. UEFA Süper Kupa finalinin tüm heyecanı, belirtilen yayın saati itibarıyla TRT 1 ekranlarında olacak.

TRT 1 CANLI YAYIN

TRT 1'i canlı yayın ile TRT 1 resmi internet sitesinden veya aşağıda yer alan frekans bilgileri ile televizyondan izleyebilirsiniz.

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

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TRT 1 canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.