Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'da kendini başsavcı vekili olarak tanıtan kadın tutuklandı! Dava vaadiyle 1 milyon 829 bin TL almışlar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da kendini başsavcı vekili olarak tanıtan kadın tutuklandı! Dava vaadiyle 1 milyon 829 bin TL almışlar Haber Videosunu İzle
Antalya'da kendini başsavcı vekili olarak tanıtan kadın tutuklandı! Dava vaadiyle 1 milyon 829 bin TL almışlar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da kendisini Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak tanıtan bir kadın, makam şoförü olarak tanıtılan bir kişi ve aracılık yapan bir şüpheli, adliyede süren davaları karara bağlama vaadiyle 3 kişiden toplam 1 milyon 829 bin TL aldı. Hakimlere verilmek üzere 1 milyon 500 bin TL daha isteyen, inandırıcı olmak için WhatsApp'tan sahte mahkeme kararı gönderen 3 şüpheli tutuklandı.

  • Antalya'da kendisini Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak tanıtan bir kadın ve 2 suç ortağı, devam eden davaları karara bağlama vaadiyle 3 kişiden toplam 1 milyon 829 bin TL alarak tutuklandı.
  • Şüpheliler, inandırıcı olmak için WhatsApp üzerinden Antalya mahkemelerine ait sahte düzenlenmiş karar metinleri gönderdi ve hakimlere verilmek üzere 1 milyon 500 bin TL daha talep etti.
  • Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde 4 cep telefonu ve sim kartı, 2 bilgisayar ile çok sayıda sahte mahkeme kararı ele geçirildi; 3 şüpheli nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Antalya'da devam eden davaları karara bağlama vaadiyle 3 kişiden toplam 1 milyon 829 bin TL alan ve kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak tanıtan 1 kadın ile suç ortağı 2 kişi tutuklandı.

WHATSAPP'TAN SAHTE MAHKEME KARARI GÖNDERDİLER

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak tanıtan bir bayan şahsın yanında bulunan diğer iki şahısla birlikte adliyede görülmesi devam eden davaları karara bağlama vaadiyle, 3 ayrı müştekiden 1 milyon 829 bin TL aldıkları ayrıca bu kararları çıkaran hakimlere verilmek üzere ayrıca 1 milyon 500 bin TL daha talep ettikleri belirlendi. Şahısların inandırıcı olabilmesi için WhatsApp üzerinden Antalya Mahkemelerine ait sahte düzenlenmiş karar metni gönderdikleri tespit edildi.

KENDİNİ BAŞSAVCI VEKİLİ OLARAK TANITMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak tanıtan 1 kadın, makam şoförü olarak tanıtan 1 şahıs ve olayda aracılık yaptığı tespit edilen bir kişi ile birlikte 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 4 adet cep telefonu ve sim kartı, 2 adet bilgisayar, çok sayıda sahte düzenlenmiş mahkeme kararları ele geçirildi. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 57 sitede yayınlandı.
İstanbul'da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti'ye geçti

İstanbul'da 4 belediye daha Yeni Parti'ye geçti
8 yaşındaki kız polise gidip annesini şikayet etti! Şiddet ve dilendirme iddiasıyla gözaltına alınan anne serbest bırakıldı

Minik kız polise gidip annesini şikayet etti! İddialar ağır
Akciğer kanseri ameliyatı olan Papa 14'üncü Leo'nun son durumu belli oldu! Ek tedaviye gerek yok

Akciğer kanseri ameliyatı olmuştu! Papa 14. Leo'dan yeni haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji'den yeni uyarı! 4 kişinin can verdiği Antalya da listede

Meteoroloji'den yeni uyarı! 4 kişinin can verdiği ilimiz de listede
'Sabrımız taştı' deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar

"Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
Eskişehir Sivrihisar'da tır yan yattı, 41 yaşındaki sürücünün kolu koptuğu öğrenildi

Yan yatan tırın sürücüsüyle ilgili kan donduran detay
Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı

4 can alan felaketi bu sözlerle anlattı: Hayatımda böylesini görmedim
Cadılar Bayramı'nda ırkçılık rezaleti! Ağızlarından zehir saçtılar

Polis ekiplerini harekete geçiren görüntü
Konya Karapınar'da mısır tarlasında 8 metrelik obruk! Biçerdöver operatörleri son anda fark etti

Mısırların arasında saklanmış! Biçerdöveri yutacak obruk çıktı
Nevzat Aydın Ballon d'Or töreninde! Herkes aynı yorumu yaptı: Para var huzur var

Onu bu halde görenler aynı yorumu yaptı