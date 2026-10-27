Antalya'da kendini başsavcı vekili olarak tanıtan kadın tutuklandı! Dava vaadiyle 1 milyon 829 bin TL almışlar

Antalya'da kendini başsavcı vekili olarak tanıtan kadın tutuklandı! Dava vaadiyle 1 milyon 829 bin TL almışlarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da kendisini Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak tanıtan bir kadın, makam şoförü olarak tanıtılan bir kişi ve aracılık yapan bir şüpheli, adliyede süren davaları karara bağlama vaadiyle 3 kişiden toplam 1 milyon 829 bin TL aldı. Hakimlere verilmek üzere 1 milyon 500 bin TL daha isteyen, inandırıcı olmak için WhatsApp'tan sahte mahkeme kararı gönderen 3 şüpheli tutuklandı.
- Antalya'da kendisini Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak tanıtan bir kadın ve 2 suç ortağı, devam eden davaları karara bağlama vaadiyle 3 kişiden toplam 1 milyon 829 bin TL alarak tutuklandı.
- Şüpheliler, inandırıcı olmak için WhatsApp üzerinden Antalya mahkemelerine ait sahte düzenlenmiş karar metinleri gönderdi ve hakimlere verilmek üzere 1 milyon 500 bin TL daha talep etti.
- Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde 4 cep telefonu ve sim kartı, 2 bilgisayar ile çok sayıda sahte mahkeme kararı ele geçirildi; 3 şüpheli nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.
Antalya'da devam eden davaları karara bağlama vaadiyle 3 kişiden toplam 1 milyon 829 bin TL alan ve kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak tanıtan 1 kadın ile suç ortağı 2 kişi tutuklandı.
WHATSAPP'TAN SAHTE MAHKEME KARARI GÖNDERDİLER
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak tanıtan bir bayan şahsın yanında bulunan diğer iki şahısla birlikte adliyede görülmesi devam eden davaları karara bağlama vaadiyle, 3 ayrı müştekiden 1 milyon 829 bin TL aldıkları ayrıca bu kararları çıkaran hakimlere verilmek üzere ayrıca 1 milyon 500 bin TL daha talep ettikleri belirlendi. Şahısların inandırıcı olabilmesi için WhatsApp üzerinden Antalya Mahkemelerine ait sahte düzenlenmiş karar metni gönderdikleri tespit edildi.
KENDİNİ BAŞSAVCI VEKİLİ OLARAK TANITMIŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak tanıtan 1 kadın, makam şoförü olarak tanıtan 1 şahıs ve olayda aracılık yaptığı tespit edilen bir kişi ile birlikte 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 4 adet cep telefonu ve sim kartı, 2 adet bilgisayar, çok sayıda sahte düzenlenmiş mahkeme kararları ele geçirildi. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.