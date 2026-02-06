Pilav Üstü Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Pilav Üstü Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Pilav Üstü Aşk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Pilav Üstü Aşk filmini izleyecek olanların merak ettiği Pilav Üstü Aşk konusu nedir, Pilav Üstü Aşk oyuncuları kimler ve Pilav Üstü Aşk özeti gibi konuları inceliyoruz.

PİLAV ÜSTÜ AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Elvan ünlü bir restoran zincirinin tek varisidir. Zor zamanlardan geçen restoranını kurtarmak amacıyla Rus bir iş adamı ile bir görüşme ayarlar. Rıdvan ise seyyar bir pilavcıdır. Pilavlarının ünü İstanbul'un tüm gece hayatında ve esnaflar arasında duyulmuştur. Arkadaşlarının ısrarı ile dünyaya açılmayı kafasına koyan Rıdvan da aynı Rus iş adamı ile görüşmek için Elvan'ın bulunduğu otele gider.

PİLAV ÜSTÜ AŞK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Romantik komedi türündeki Pilav Üstü Aşk filmi, sevilen ve tecrübeli oyuncuları bir araya getiren kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerini Ferit Aktuğ ve Hande Katipoğlu'nun paylaştığı filmde, mizah ve duygusal anlar iç içe sunuluyor.

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Ferit Aktuğ

• Hande Katipoğlu

• Ayhan Taş

• Yıldız Asyalı

• Tayfun Sav

• Levent Sülün

• Serhat Sümer

• Sibel Atasoy

• Tuncay Gençkalan

• Mustafa Haki Karakaya

• Ebrar Alya Demirbilek

• Aslı Şimşek

• Umut Arda Atan

• Asrın Bulutgeç

PİLAV ÜSTÜ AŞK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Pilav Üstü Aşk filminin çekimleri 2021 yılında gerçekleştirildi. Yapım, çekimlerinin tamamlanmasının ardından yine aynı yıl içerisinde izleyiciyle buluştu. Döneminde özellikle televizyon ve dijital platformlarda ilgi gören yapımlar arasında yer aldı.

PİLAV ÜSTÜ AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, doğal güzellikleri ve şehir dokusuyla öne çıkan Antalya'da yapıldı. Antalya'nın farklı mekânları, filmin sıcak ve samimi atmosferine görsel açıdan katkı sağladı.

PİLAV ÜSTÜ AŞK FİLMİNİN YÖNETMENİ VE KONUSU

Filmin yönetmen koltuğunda Bülent Terzioğlu oturuyor. Romantik komedi türündeki yapım, tesadüflerle başlayan bir aşk hikâyesini eğlenceli olaylar zinciriyle anlatıyor. Günlük hayattan izler taşıyan senaryosu sayesinde izleyiciyle kolayca bağ kurmayı hedefliyor.