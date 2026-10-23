Pierre Sage kimdir? Crystal Palace'ın Fransız teknik direktörü hangi takımları çalıştırdı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Pierre Sage profesyonel liglerde hiç forma giymedi. Futbola amatör bir kulüpte kaleci olarak başlayan Fransız, 47 yaşında Premier League ekibi Crystal Palace'ın teknik direktörü olarak 22 Ekim 2026 akşamı Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'ın karşısına çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasındaki maç 2-2 bitti. Ümit Akdağ'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Beşiktaş, sahadan 1 puanla ayrıldı.

PIERRE SAGE BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA NE DEDİ?

Pierre Sage, maçın ardından Beşiktaş'ın oyununu bozmaya çalıştıklarını söyledi: "Biz oynatmamaya çalıştık, amacımız buydu." Sage, Beşiktaş'ı başarılı olmak için çok gol atması gerekmeyen iyi bir takım olarak tanımladı. Takımının maç öncesindeki plana bağlı kaldığını, tam konsantrasyonla oynadıklarında istediklerini yapabildiklerini ama istedikleri sonucu alamadıklarını da söyledi.

PIERRE SAGE KİMDİR?

Pierre Sage, Crystal Palace'ı çalıştıran Fransız teknik direktör. Londra kulübü onu 15 Haziran 2026'da üç yıllık sözleşmeyle göreve getirdi. Sage, UEFA Konferans Ligi'ni kazandıktan sonra kulüpten ayrılan Oliver Glasner'in yerini aldı.

İngiltere'ye gelmeden önceki sezonu Lens'te geçirdi. 2 Haziran 2025'te imza attığı Lens, Ligue 1'i Paris Saint-Germain'in arkasında ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Takım 22 Mayıs 2026'da Stade de France'taki finalde Nice'i 3-1 yendi ve kulüp tarihinde ilk kez Fransa Kupası'nı kazandı. Sage, Lens'te çıktığı 40 maçın 27'sini kazandı.

PIERRE SAGE KAÇ YAŞINDA?

Pierre Sage 47 yaşında. 5 Mayıs 1979'da doğdu.

PIERRE SAGE NERELİ?

Pierre Sage, Fransa'nın doğusundaki Jura departmanında bulunan Lons-le-Saunier'de doğdu. Futbolculuk ve antrenörlük yıllarının ilk bölümünü yine doğu Fransa'daki küçük kulüplerde geçirdi.

PIERRE SAGE FUTBOL OYNADI MI?

Pierre Sage futbolu yalnız amatör seviyede oynadı. Çocukluğundan 2003'e kadar CS Belley'nin formasını giydi ve kalecilik yaptı. Aynı kulüpte gençlik yıllarında küçüklere antrenman yaptırmaya da başlamıştı.

2003'te Oyonnax Plastics Vallée'ye teknik sorumlu olarak geçti. 2007 ile 2012 arasında Bourg-en-Bresse'te (FBBP01) çalıştı; kulüp bu dönemde ilk kez Ligue 2'ye çıktı.

PIERRE SAGE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Pierre Sage'ın ilk teknik direktörlük görevi 2013'te Chambéry oldu. Sonra Sedan'da çalıştı, Lyon-Duchère'de yardımcı antrenör oldu ve Lyon'un U16 takımını üç yıl çalıştırdı. 1 Ocak 2022'de Red Star'a Habib Beye'nin yardımcısı olarak gitti.

Lyon'a 2023 yazında altyapı sorumlusu olarak döndü. Fabio Grosso'nun görevden alınmasının ardından 30 Kasım 2023'te geçici teknik direktör oldu, 11 Ocak 2024'te asıl teknik direktör olarak onaylandı. Ligin son sırasında devraldığı takımı Avrupa Ligi'ne götürdü, Fransa Kupası finaline de çıkardı ama finali PSG 2-1 kazandı. Lyon, kötü giden sonuçların ardından 27 Ocak 2025'te Sage ile yollarını ayırdı. Fransız teknik direktör Lyon'da 56 maçta 32 galibiyet aldı.