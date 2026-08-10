Pendikspor Batman Petrol maçı hangi kanalda,saat kaçta, Pendikspor Batman Petrol nereden CANLI izlenir?

Taraftarlar, Pendikspor ile Batman Petrol Spor arasındaki mücadeleyi canlı olarak takip etmek için Pendikspor Batman Petrol maçının yayın kanalını ve başlama saatini araştırıyor. Peki, Pendikspor Batman Petrol maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak ve maç nereden canlı izlenebilecek? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen yayın bilgileri...

PENDİKSPOR BATMAN PETROL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri olan Pendikspor-Batman Petrol maçı için geri sayım başladı. Ligde mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği maç öncesinde taraftarlar, karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Pendikspor Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Pendikspor Batman Petrol maçı nereden canlı izlenir?

Pendikspor ile Batman Petrol arasındaki mücadele, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak. İstanbul'daki Pendik İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilecek karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Pendikspor-Batman Petrol maçı öncesinde bilinmesi gereken tüm detaylar...

PENDİKSPOR BATMAN PETROL MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor ile Batman Petrol arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması, Bein Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı ilgili yayın platformları üzerinden takip edebilecek.

Maçın yayın bilgileri kadar başlama saati de taraftarların gündeminde bulunuyor. Pendikspor-Batman Petrol karşılaşması, 10 Ağustos Pazartesi akşamı futbolseverlerle buluşacak.

PENDİKSPOR BATMAN PETROL MAÇI BEİN SPORTS 2 CANLI İZLE

Pendikspor-Batman Petrol maçını Bein Sports 2 üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kanalın Digiturk ve uydu yayın seçeneklerinden yararlanabilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78 numaralı kanal üzerinden yayın yapıyor. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor.

PENDİKSPOR BATMAN PETROL MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE

Karşılaşmayı şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler için bir diğer yayın seçeneği ise TRT Spor olacak. Pendikspor-Batman Petrol maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT Spor; Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan izlenebiliyor. TRT Spor'un Türksat uydusu ve internet üzerinden yaptığı yayınlar ise şifresiz olarak takip edilebiliyor.

PENDİKSPOR BATMAN PETROL MAÇI HANGİ GÜN?

Pendikspor-Batman Petrol maçı, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü oynanacak. Trendyol 1. Lig mücadelesi öncesinde her iki takımın taraftarları da karşılaşmanın sonucunu merakla bekliyor.

PENDİKSPOR BATMAN PETROL MAÇI SAAT KAÇTA?

Pendikspor-Batman Petrol karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Futbolseverler, maçın başlamasına kısa süre kala yayıncı kanallardan karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

PENDİKSPOR BATMAN PETROL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Pendikspor ve Batman Petrol arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, İstanbul'da bulunan Pendik İlçe Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde stadyumda mücadeleyi takip edecek taraftarlar için de heyecan doruğa çıkacak.

PENDİKSPOR BATMAN PETROL MAÇI CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Pendikspor-Batman Petrol maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler için karşılaşmanın yayın bilgileri şöyle:

• Maç: Pendikspor - Batman Petrol

• Organizasyon: Trendyol 1. Lig

• Tarih: 10 Ağustos 2026 Pazartesi

• Saat: 21.30

• Stadyum: Pendik İlçe Stadyumu, İstanbul

• Yayın kanalları: Bein Sports 2, TRT Spor

• Bein Sports 2: Digiturk 78, Türksat ve internet üzerinden şifreli

• TRT Spor: Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70, Türksat ve internet üzerinden şifresiz

Pendikspor ile Batman Petrol arasında oynanacak mücadelede futbolseverler, maçın sonucunu ve sahadaki mücadeleyi canlı yayın üzerinden takip edebilecek.