Magazin dünyasının uzun yıllar "örnek çift" olarak gösterdiği Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın yolları ayrıldı. Bir süredir ayrılık iddialarıyla gündemde olan ikili, 12 yıllık evliliklerini karşılıklı anlaşmayla noktaladı ve resmi olarak boşandı. Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğulları bulunan çift, boşanmanın ardından yaptıkları ortak açıklamada kararı sevgi ve saygı çerçevesinde aldıklarını belirterek aile hayatlarının gizliliğine özen gösterilmesini istedi. "Pelin Karahan evli mi, bekar mı?" sorusunun yanıtı ve ayrılık sürecinin detayları haberimizde…

PELİN KARAHAN EVLİ Mİ, BEKAR MI? PELİN KARAHAN BOŞANDI MI?

Kavak Yelleri dizisindeki "Mine" karakteriyle hafızalara kazınan ve uzun yıllardır ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan Pelin Karahan, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Ünlü oyuncunun evliliğine dair yaşanan son gelişmelerin ardından "Pelin Karahan evli mi, bekar mı?", "Pelin Karahan boşandı mı?" ve "Pelin Karahan neden boşandı?" soruları izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte Pelin Karahan'ın özel hayatı hakkında bilinenler…

PELİN KARAHAN BOŞANDI MI?

Evet, Pelin Karahan boşandı. Oyuncu, iş insanı Bedri Güntay ile sürdürdüğü 12 yıllık evliliğini resmi olarak sonlandırdı. Çift, 28 Nisan 2026 tarihinde Şile Adliyesi'nde görülen davada anlaşmalı olarak ve tek celsede boşandı. Böylece magazin dünyasının uzun süre "örnek çift" olarak gösterdiği ikilinin evliliği sona ermiş oldu.

PELİN KARAHAN ŞU AN EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Bedri Güntay ile boşanmasının ardından Pelin Karahan resmi olarak bekar. Ünlü oyuncu, boşanma sonrasında özel hayatını daha çok çocuklarına ve kariyerine odaklanarak sürdürüyor.

PELİN KARAHAN VE BEDRİ GÜNTAY NE ZAMAN EVLENDİ?

Pelin Karahan ile Bedri Güntay, 24 Haziran 2014'te nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu dünyaya geldi. Uzun yıllar boyunca mutlu aile pozlarıyla dikkat çeken ikili, magazin gündeminde sık sık uyumlu evlilikleriyle anıldı.

PELİN KARAHAN'IN BOŞANMA SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Çiftin evliliğinde sorunlar yaşandığına dair iddialar ilk olarak Şubat 2026'da gündeme geldi. Bu dönemde ikili arasında fikir ayrılıkları olduğu ve Bedri Güntay'ın aile evinden ayrılarak farklı bir eve taşındığı öne sürüldü. Ailelerin devreye girmesiyle çiftin evliliği kurtarmak için birlikte Bodrum tatiline çıktığı da basına yansıdı. Ancak bu son girişim sonuç vermedi ve ikili boşanma kararını kesinleştirdi.

PELİN KARAHAN VE BEDRİ GÜNTAY'DAN ORTAK AÇIKLAMA

Boşanmanın hemen ardından çift, kamuoyuyla ortak bir açıklama paylaştı. Açıklamada evliliğin karşılıklı sevgi ve saygı içinde, anlaşmalı olarak sona erdiği vurgulandı. İkili ayrıca çocuklarının gelişim süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi için basından ve kamuoyundan aile hayatlarının gizliliğine özen gösterilmesini rica etti. Çift, bu metnin konuya ilişkin yapacakları tek ve son açıklama olduğunu da belirtti.

PELİN KARAHAN NEDEN BOŞANDI?

Çift, ayrılığın nedenine dair resmi bir gerekçe paylaşmadı. Boşanmanın ardından bazı magazin programlarında ayrılığın arkasında ihanet olduğu yönünde iddialar dile getirildi. Ancak Pelin Karahan, katıldığı Saba Tümer'in programında bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Karahan, eski eşiyle hâlâ her gün görüştüklerini, iyi birer anne-baba olduklarını ve ayrılığın başka sebeplerden kaynaklandığını ifade etti. Oyuncu, boşanma sürecinin de oldukça uyumlu geçtiğinin altını çizdi.

PELİN KARAHAN DAHA ÖNCE EVLENDİ Mİ?

Evet, Bedri Güntay ile yaptığı evlilik Pelin Karahan'ın ilk evliliği değildi. Ünlü oyuncu, 2011-2013 yılları arasında Erdinç Bekiroğlu ile evli kalmıştı. Bu evliliğin sona ermesinin ardından 2014'te Bedri Güntay ile hayatını birleştirmişti.