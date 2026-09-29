Haberler

Bahçeli'den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçeli'den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturmasında ilişkin ilk kez bir açıklamada bulundu. Yaşanan gelişmelerin hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yıpratma kampanyasına dönüştürülmek istendiğini vurgulayan Bahçeli, "Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir" dedi.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sermaye piyasasındaki işlemler ve fon soruşturmasına ilişkin ilk açıklamasını yaptı.
  • Bahçeli, hükümetin soruşturma kapsamında aldığı kararları desteklediklerini ve Cumhurbaşkanı ile hükümetin arkasında olduklarını belirtti.
  • Bahçeli, hukuka aykırı işlemlerde bulunan sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sermaye piyasasındaki işlemler ve fon soruşturmasına ilişkin ilk kez bir açıklamada bulundu.

"TÜRKİYE'NİN HUZURUNA KASTETMEK İSTEYENLER DEVREDEDİR"

Yaptığı yazılı açıklamada Bahçeli, Türkiye'nin ekonomide, diplomaside ve siyasette ilerleme kaydettiği bir dönemde ekonomik güven ortamını zedelemek isteyen odakların devreye girdiğini savundu. MHP lideri, "Türkiye'nin ekonomide, diplomaside, siyasette ve en önemlisi 'terörsüz Türkiye' yolunda milli birlik ve bütünleşmede ön aldığı, ivme kaydettiği bir dönemde Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VE HÜKÜMETİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Sermaye piyasalarındaki usulsüzlüklerin üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Bahçeli, hukuka aykırı işlemlerde bulunanların hesap vermesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, hükümetin soruşturma kapsamında aldığı kararları desteklediklerini belirterek, "Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız." dedi. MHP lideri ayrıca fonlar üzerinden toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme oluşturulmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

"SORUMLULAR HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMELİ"

Bahçeli, soruşturmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırıya veya iftiraya dönüştürülmemesi gerektiğini savundu. Siyasette "aklanma ve arınma" sağlanması gerektiğini belirten Bahçeli, kimsenin töhmet altında bırakılmaması, sorumluların ise hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli açıklamasının sonunda, "Milletimiz emin olsun, ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başındadır ve endişeye de gerek bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
Bu haber 1560 sitede yayınlandı.
Yasa dışı bahis siteleri mercek altında! 3 yılda tam 4,1 milyar liralık işlem hacmine 30 gözaltı

9 yasa dışı bahis sitesi radarda! Dudak uçuklatan işlem hacmi
Sömürü düzenine 'Dur' diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
Bakan Bayraktar'dan 1 milyon varil hedefi! Eşel mobil sisteminin faturası 250 milyar lira

Pompaya yansımayan zammın devlete faturası: 250 milyar lira
Haberler.com
2000

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıDiscovery 777:

istifa ediniz seçim yollu acilsin

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Yel:

Gerçek hukuk olsa idam gelsin diyecemde bu hakim savcılar suçsuz adamı asar

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

yiyin beyler yiyin aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyin

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Yilmaz:

Önce Erdoğan ne diyecek diye bekliyor,sonra konuşuyor.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiscovery 777:

konuşmuş Liderler ve partiler

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş

Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Derhal paylaş
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı

Bakan, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı! Neler yapmışlar neler
Kayseri'de balkon temizliği faciayla bitti! Merdiven kaydı, 2 çocuk annesi 13. kattan düştü

Balkon temizliği ölümle bitti! Merdiven kaydı, 13. kattan düştü
Başörtüsüz konser vermişti! İranlı şarkıcıya verilen 74 kırbaç cezası onandı

Başörtüsüz konser vermişti: İranlı şarkıcıya 74 kırbaç
İzmir'de taksici cinayeti davasında tanık dinlendi, sanığın tutukluluğu sürüyor

Taksiciyi canice öldürüp yanına gitmişti! Tanık her şeyi anlattı

Mudanya'da sağanak yağış felakete dönüştü: Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı

Sağanak yağış felakete dönüştü! Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı

Serdal Adalı yeni yıldızını canlı yayında duyurdu: Devre arasında alacağız

Yeni yıldızını canlı yayında duyurdu: Devre arasında alacağız
Türk futbolunda deprem! Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı

Türk futbolunda deprem! Eski ünlü hakem de gözaltında
Fon soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı, sayı 56'ya yükseldi

Milyarlık fon soruşturması giderek büyüyor! Sayı yine arttı