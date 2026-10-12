Pavyonlar kapatıldı mı? Ankara'da pavyonlar neden kapalı?

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Ankara Ulus'ta I. Meclis binasının yakınında faaliyet gösteren pavyonlarla ilgili alınan karar gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında, bölgedeki 20 eğlence mekânının süresiz olarak mühürlendiği bildirildi. Soruşturma kapsamında fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu ve çocuk istismarı iddiaları ele alınırken, kapatılan işletmelere ilişkin adli ve idari sürecin devam ettiği belirtildi.

PAVYONLAR KAPATILDI MI?

Ankara'nın Ulus bölgesinde, I. Meclis binasının hemen yakınında bulunan 20 pavyonun süresiz olarak mühürlendiği bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında alınan kararla, söz konusu eğlence mekânlarının faaliyetlerine son verildi.

Yıllardır tarihi bölgede faaliyet gösteren işletmelerin kapatılması, Ulus'taki eğlence mekânlarına yönelik önemli bir gelişme olarak gündeme geldi. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin, bölgede bulunan işletmeleri kapsadığı belirtildi.

Soruşturma dosyasında, fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu ve çocuk istismarı iddialarına ilişkin incelemelerin yürütüldüğü aktarıldı. Bu kapsamda mühürlenen 20 işletmenin faaliyetlerine süresiz olarak son verilirken, işletmelere ilişkin adli ve idari sürecin sürdüğü bildirildi.

ANKARA'DA PAVYONLAR NEDEN KAPALI?

Ankara Ulus'taki pavyonların kapatılmasının nedeni, “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında yürütülen soruşturma olarak açıklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonun, fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu ve çocuk istismarı iddialarına yönelik başlatılan geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma dosyasında, çocukların ve reşit olmayan gençlerin yaş ve gelişim düzeyleri gözetilmeksizin yasa dışı faaliyetlere yönlendirildiğine ilişkin somut delillerin bulunduğu bildirildi. Ayrıca bazı faaliyetlerin “ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti” adı altında yürütüldüğü ve bu kapsamda istismar eylemleriyle yasa dışı organizasyonlara zemin hazırlandığının tespit edildiği aktarıldı.

Operasyon sonucunda tarihi bölgedeki 20 pavyonun süresiz mühürlendiği belirtilirken, kapatılan işletmelerle ilgili adli ve idari işlemlerin devam ettiği kaydedildi.