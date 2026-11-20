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Partizan Beşiktaş maçı, bugün, 20 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak ve S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. THY Euroleague kapsamında oynanacak karşılaşma Partizan'ın iç saha maçlarını oynadığı salonda gerçekleştirilecek. Partizan Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları maç öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Partizan Beşiktaş maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

PARTİZAN BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Partizan Beşiktaş maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

PARTİZAN BEŞİKTAŞ MAÇI S SPORT 2 CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport 2, Turkcell TV+'ta 78. kanaldan yayın yapıyor. Kanal ayrıca Disney Plus üzerinden de izlenebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

PARTİZAN BEŞİKTAŞ MAÇI S SPORT PLUS'TAN İZLENİR Mİ?

S Sport Plus, S Sport'un dijital yayın platformu olarak internet üzerinden hizmet veriyor. Abonelik sahibi izleyiciler, karşılaşmayı S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlardan canlı izleyebiliyor.

PARTİZAN BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Euroleague maçlarının Türkiye yayın hakları S Sport'ta olduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin S Sport, S Sport Plus ya da Disney Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

PARTİZAN BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Partizan Beşiktaş maçı, bugün, 20 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma THY Euroleague kapsamında gerçekleştirilecek.

PARTİZAN BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Partizan Beşiktaş maçı Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için basketbolseverlerin yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

PARTİZAN BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Partizan ile Beşiktaş arasındaki THY Euroleague karşılaşması Partizan'ın iç saha maçlarını oynadığı salonda oynanacak.

BEŞİKTAŞ ZORLU DEPLASMANDA

Beşiktaş, Partizan deplasmanından galibiyetle dönerek Euroleague'deki iddiasını sürdürmek istiyor. Taraftarının desteğini arkasına alan Partizan ise kendi sahasında siyah-beyazlılara geçit vermemeyi hedefliyor. Gergin ve tempolu geçmesi beklenen mücadele, cuma gecesinin en dikkat çeken basketbol maçı olacak.