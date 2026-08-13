Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, dünyaca ünlü babasının mirasıyla tanınmasının yanı sıra kendi kariyerini müzik, oyunculuk ve modellik alanlarında sürdüren Amerikalı bir sanatçıdır. Tam adı Paris-Michael Katherine Jackson olan Jackson, 3 Nisan 1998'de Beverly Hills, Kaliforniya'da dünyaya geldi. Michael Jackson ile Debbie Rowe'un ikinci çocuğu ve tek kızıdır. Peki, Paris Jackson kimdir? Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson kaç yaşında, ne iş yapıyor? Detaylar...

MICHAEL JACKSON'IN KIZI PARIS JACKSON KİMDİR?

Paris-Michael Katherine Jackson, Amerikalı model, oyuncu ve şarkıcıdır. Michael Jackson ile Debbie Rowe'un çocuklarından biri olan Paris, çiftin tek kız çocuğudur. Prince Michael Jackson Jr. ve Prince Michael Jackson II (Blanket/Bigi) adlı iki erkek kardeşi bulunmaktadır.

Paris Jackson, çocukluk döneminde babası Michael Jackson tarafından büyütüldü. Michael Jackson ile Debbie Rowe'un 1999 yılında boşanmasının ardından çocukların velayeti babalarına verildi. Paris'in hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri ise babasının 25 Haziran 2009'da hayatını kaybetmesi oldu. Michael Jackson'ın ölümünün ardından Paris ve kardeşlerinin velayeti büyükanneleri Katherine Jackson'a geçti.

Paris Jackson, 7 Temmuz 2009'da düzenlenen Michael Jackson anma töreninde yaptığı konuşmayla da geniş kitlelerin dikkatini çekti. Henüz 11 yaşındayken sahneye çıkan Paris, babasına duyduğu sevgiyi dile getirdi. Yıllar sonra bu anın hayatındaki özel anlardan biri olduğu yine gündeme geldi.

Paris ve kardeşleri, 2010 yılında Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda babalarının ölümünün ardından yaşadıkları süreci anlattı. Aynı yıl Paris ve ağabeyi Prince, Michael Jackson adına verilen Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kabul etti.

ÇOCUKLUK YILLARI VE EĞİTİMİ

Paris Jackson, kardeşi Prince ile birlikte Sherman Oaks, Kaliforniya'daki Buckley School'da eğitim gördü. Okul yıllarında yalnızca akademik çalışmalarla değil, çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlerle de ilgilendi. Bayrak futbolu, softbol ve amigo takımında yer aldı.

2011 yılında çocuklara yönelik Lundon's Bridge and the Three Keys adlı fantastik film projesinde rol alması planlandı. Ancak proje hayata geçirilmedi. Paris ayrıca kardeşleriyle birlikte babalarının anısını yaşatmayı amaçlayan Remembering Michael adlı belgesel projesi üzerinde de çalışmayı planladı.

PARIS JACKSON KAÇ YAŞINDA, PARIS JACKSON NE İŞ YAPIYOR?

Paris Jackson, 3 Nisan 1998 doğumludur. 13 Ağustos 2026 itibarıyla 28 yaşındadır.

Paris Jackson'ın mesleği ise tek bir alanla sınırlı değildir. Jackson; şarkıcı, müzisyen, oyuncu ve model olarak kariyerini sürdürmektedir. İlk dönemlerinde moda dünyasında adını duyuran Jackson, daha sonra televizyon ve sinema projelerinde rol aldı. Müzik alanında da solo çalışmalar gerçekleştirerek kendi tarzını oluşturdu.

Kariyerinin farklı dönemlerinde oyunculuk, modellik ve müzik çalışmalarını birlikte sürdüren Jackson, böylece babası Michael Jackson'ın müzik dünyasındaki mirasından bağımsız olarak kendi sanat kimliğini geliştirmeye çalıştı. IMDb'nin biyografik kayıtlarında da Jackson oyuncu, model, müzisyen ve şarkıcı olarak tanımlanıyor.

MODA DÜNYASINDAKİ KARİYERİ

Paris Jackson'ın profesyonel kariyerindeki önemli adımlardan biri 2017 yılında geldi. Ocak 2017'de Rolling Stone dergisinin kapağında yer aldı. Aynı yılın mart ayında IMG Models ile modellik anlaşması imzaladı.

Bu dönem, Jackson'ın babasının soyadının ötesinde kendi kamu imajını oluşturduğu yıllardan biri olarak öne çıktı. Moda dünyasında farklı projelerde yer alan Jackson, ilerleyen yıllarda podyum çalışmalarını da sürdürdü.

Eylül 2024'te Japon müzisyen Yoshiki tarafından oluşturulan Maison Yoshiki Paris markasının İlkbahar/Yaz 2025 koleksiyonu defilesinde podyuma çıktı. Böylece modellik kariyerine önemli bir uluslararası çalışma daha ekledi.

OYUNCULUK KARİYERİ NASIL BAŞLADI?

Paris Jackson'ın oyunculuk kariyeri de 2017 sonrasında görünür hale geldi. FOX'un Star dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Jackson, 2018 yılında Gringo filmiyle sinema dünyasında ilk kez boy gösterdi.

Daha sonraki dönemde Scream dizisinin üçüncü sezonunda yer alacağı açıklandı. Jackson ayrıca Habit filminde rol aldı.

Oyunculuk çalışmalarını televizyon projeleriyle de sürdüren Jackson, American Horror Stories dizisinin ilk hikâyesinde Maya karakterini canlandırdı. Bu çalışma, Jackson'ın müzik ve modelliğin yanı sıra oyunculuk alanındaki kariyerini de geliştirdiğini gösteren önemli projelerinden biri oldu.

MÜZİK KARİYERİNDE THE SOUNDFLOWERS DÖNEMİ

Paris Jackson'ın sanat hayatında müzik önemli bir yere sahip. Jackson, müzisyen ve söz yazarı Gabriel Glenn ile birlikte The Soundflowers adlı müzik grubunu kurdu.

İkili, ilk performansını 23 Haziran 2018'de Canyon Sessions etkinliğinde gerçekleştirdi. Jackson bu performanslarda ukulele çalıp vokal yaparken, Gabriel Glenn akustik gitar ve vokalde yer aldı.

The Soundflowers, 24 Haziran 2020'de kendi adını taşıyan ilk EP'sini yayımladı. Bu dönem Paris Jackson'ın müzik dünyasındaki çalışmalarını daha geniş bir kitleye ulaştırdığı dönemlerden biri oldu.

SOLO MÜZİK KARİYERİ VE WILTED

Paris Jackson, The Soundflowers çalışmalarının ardından solo müzik kariyerine de ağırlık verdi. Republic Records ile anlaşma imzalayan Jackson'ın ilk single'ı "Let Down", 29 Ekim 2020'de yayımlandı.

Bu şarkının ardından Jackson'ın ilk stüdyo albümü Wilted, 13 Kasım 2020'de müzikseverlerle buluştu. Albüm, Jackson'ın kendi müzikal kimliğini ortaya koyduğu ilk önemli solo çalışması oldu.

AllMusic de Jackson'ın müziğini pop/rock çizgisinde değerlendirirken onun alternatif, indie folk ve şarkıcı-söz yazarı yönlerine dikkat çekiyor.

2021 yılında Paris Jackson ve Gabriel Glenn tarafından seslendirilen "Notes on a Ghost" adlı çalışma, The Passenger filminin müzikleri arasında yer aldı ve Top Indie Film Awards'ta En İyi Müzik ödülünü kazandı.

PARIS JACKSON'IN YAYIMLADIĞI ŞARKILAR

Paris Jackson, Wilted albümünün ardından solo müzik çalışmalarına devam etti. 18 Şubat 2022'de Lost adlı EP'sini yayımladı.

EP'de Caamp ile yaptığı "Lost" iş birliğinin yanı sıra "Breathe Again" ve "Never Going Back Again" adlı parçalar yer aldı.

Jackson aynı yıl "Lighthouse" adlı single'ını ve müzik videosunu yayımladı. 28 Ekim 2022'de ise "Just You" adlı single dinleyicilerle buluştu.

Bu çalışmalar, Paris Jackson'ın müzik kariyerini yalnızca babasının şarkıları üzerinden değil, kendi üretimleri üzerinden sürdürdüğünü ortaya koydu.

PARIS JACKSON'IN MICHAEL JACKSON İLE İLİŞKİSİ

Paris Jackson, Michael Jackson'ın ikinci çocuğu ve tek kızıdır. Babası tarafından büyütülen Jackson'ın çocukluk yılları, Michael Jackson'ın dünya çapındaki şöhreti nedeniyle kamuoyunun ilgisi altında geçti.

Michael Jackson'ın 25 Haziran 2009'da hayatını kaybetmesi Paris'in yaşamındaki en büyük kırılma noktalarından biri oldu. 7 Temmuz 2009'daki anma töreninde yaptığı konuşma, henüz çocuk yaşta olmasına rağmen dünya çapında milyonlarca kişi tarafından takip edildi.

Paris, babasıyla olan ilişkisini yıllar boyunca farklı röportajlarda ve açıklamalarında anlattı. Ancak babasının ölümünün ardından kendi hayatını ve kariyerini şekillendirirken onun mirasından bağımsız bir kimlik oluşturma çabası da dikkat çekti.

PARIS JACKSON'IN KARİYERİNDE ÖNE ÇIKAN DÖNÜM NOKTALARI

Paris Jackson'ın bugüne kadarki kariyeri birkaç farklı sanat alanına yayıldı. Modellik kariyerinde 2017'de Rolling Stone kapağında yer alması ve IMG Models ile anlaşması önemli adımlar arasında bulunuyor.

Oyunculuk alanında Star, Gringo, Scream, Habit ve American Horror Stories gibi yapımlarda rol aldı.

Müzikte ise The Soundflowers grubuyla başlayan çalışmalarını solo kariyeriyle devam ettirdi. "Let Down" single'ı ve Wilted albümü, bu kariyerin öne çıkan çalışmalarından oldu. Daha sonraki yıllarda Lost EP'si ile "Lighthouse" ve "Just You" single'larını yayımladı.

Paris Jackson böylece kariyerini tek bir sanat dalına bağlı kalmadan müzik, televizyon, sinema ve moda arasında şekillendirdi.

PARIS JACKSON'IN ÖZEL HAYATI

Paris Jackson'ın özel hayatı da kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer aldı. Jackson, 6 Aralık 2024'te müzik yapımcısı Justin Long ile nişanlandığını duyurdu. Ancak çiftin ilişkisi uzun sürmedi ve Temmuz 2025'te nişanlarını sonlandırdıkları açıklandı. Jackson, ayrılığı 31 Temmuz 2025'te sosyal medya üzerinden doğruladı.

Paris Jackson'ın özel hayatıyla ilgili açıklamalarında ilişkilerine dair kişisel değerlendirmeleri de zaman zaman gündeme geldi. Bununla birlikte Jackson'ın kamuoyundaki kariyeri ağırlıklı olarak müzik, oyunculuk ve modellik çalışmaları üzerinden şekillenmeye devam etti.

PARIS JACKSON'IN KARİYERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Paris Jackson'ın kariyer yolculuğu, Michael Jackson'ın kızı olarak doğmasının getirdiği büyük kamuoyu ilgisinden kendi sanat kimliğini oluşturmaya uzanan bir süreç olarak dikkat çekiyor.

2010'lu yılların başında ailesi ve babasının mirası üzerinden gündeme gelen Jackson, 2017'den itibaren modellik ve oyunculuk alanlarında profesyonel adımlar attı. Ardından müzik çalışmalarına ağırlık vererek kendi şarkılarını yayımladı.

Özellikle Wilted albümü, Jackson'ın solo müzisyen kimliğinin en önemli kilometre taşlarından biri oldu. The Soundflowers deneyimi ve sonraki solo çalışmaları ise onun müzik alanındaki üretimlerini çeşitlendirdi.

Bugün Paris Jackson, Michael Jackson'ın kızı kimliğinin yanı sıra şarkıcı, oyuncu ve model olarak tanınan bir isimdir. 3 Nisan 1998 doğumlu olan Jackson, 2026 itibarıyla 28 yaşında ve farklı sanat alanlarındaki çalışmalarını sürdüren bir s