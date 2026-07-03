Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Felsefe Bölümü mezuniyet töreninde yaşandığı öne sürülen bir olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tören sırasında diplomasını almak üzere sahneye çıkan bir öğrencinin, diploma takdimi sırasında akademisyen Yasin Ramazan Başaran ile fotoğraf çektirmek istemediği iddia edildi. Peki, Paraşüt akademisyen nedir? Boğaziçi Üniversitesi Yasin Ramazan Başaran olayı nedir? Detaylar...

PARAŞÜT AKADEMİSYEN NEDİR?

"Paraşüt akademisyen" ifadesi, özellikle son yıllarda sosyal medyada ve çeşitli öğrenci topluluklarının açıklamalarında kullanılan bir tanımlama olarak öne çıkmaktadır. Bu ifade, bazı öğrenci grupları ve kamuoyundaki çeşitli kesimler tarafından belirli akademik atamaları tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan son olayın ardından yapılan sosyal medya paylaşımlarında da Yasin Ramazan Başaran için "paraşüt akademisyen" ifadesi kullanıldı. Paylaşımlarda, Başaran'ın kayyum rektör olarak nitelendirilen Naci İnci döneminde Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne atandığı iddia edildi.

Söz konusu ifade, sosyal medya paylaşımlarında ve çeşitli açıklamalarda yer alan bir nitelendirme olup, ilgili tartışmaların bir parçası olarak kullanılmaktadır.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YASİN RAMAZAN BAŞARAN OLAYI NEDİR?

İddiaya göre Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezuniyet töreninde diplomasını almak üzere sahneye çıkan bir öğrenci, diploma teslimi sırasında Yasin Ramazan Başaran ile fotoğraf çektirmek istemedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin yapılan iddialara göre, öğrenci diplomasını almak isterken Başaran'ın fotoğraf çekilmesi için diplomayı vermekte zorluk çıkardığı ve fiziksel müdahalede bulunduğu öne sürüldü. Olay sırasında salonda bulunan öğrencilerin ise alkışlarla mezun öğrenciye destek verdiği iddia edildi.

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Konuya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte olay kısa sürede gündem olurken, farklı kişi ve kurumlar da açıklamalar yayımladı.

Boğaziçi'nin Sesi'nin açıklaması

Boğaziçi'nin Sesi isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün Felsefe mezuniyet töreninde bir arkadaşımız paraşüt akademisyenden diploma alırken fotoğraf çekilmek istemedi. Bunun üzerine paraşüt Yasin Ramazan Başaran arkadaşımızın diplomasını vermek istemedi ve fiziksel olarak müdahale etti! Yasin Ramazan Başaran derhal bölümden uzaklaştırılmalıdır. Arkadaşımızın yanındayız, öğrenciler size boyun eğmeyecek!"

Bu açıklama, sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un paylaşımı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bulut paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde bir öğrenci, diplomasını almak için sahneye çıktığında, 'paraşüt akademisyenle' fotoğraf çektirmeyi reddetti. Boğaziçi'nin iradesini gasp edenlere, kayyum düzenine ve meşruiyetsiz atamalara boyun eğmeyeceğini gösteren gençlerimize selam olsun. Öğrencilere boyun eğdiremeyeceksiniz!"

Gazeteci Ünsal Ünlü'nün paylaşımı

Gazeteci Ünsal Ünlü de sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Al Deniz Göktaş'ın ters kelepçelenmesini vur Boğaziçi Üniversitesi'nde paraşütün hadsizliğine uğrayan öğrenciye... Baskıyla istediğini yaptırabileceğini düşünenlerin zulmü bu! Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; öğrenci, diplomasını hadsiz paraşütten kurtarmaya çalışırken hiçbir şey olmamış gibi davranan hocalara da yazıklar olsun!"