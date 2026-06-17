Paraguay milli takım kadrosu 2026: Paraguay Dünya Kupası kadrosunda kimler, hangi futbolcular var?

Paraguay, 2026 FIFA Dünya Kupası için Güney Amerika Elemeleri’nde gösterdiği performansla uzun bir aradan sonra yeniden turnuva bileti alarak dikkatleri üzerine çekti. Elemeleri 6. sırada tamamlayan Güney Amerika temsilcisi, 18 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 28 puan topladı ve 16 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine geri döndü. Peki, Paraguay Dünya Kupası kadrosunda kimler, hangi futbolcular var? Detaylar...

PARAGUAY MİLLİ TAKIM KADROSU 2026

Paraguay’ın 2026 Dünya Kupası kadrosu, Avrupa ve Güney Amerika liglerinde forma giyen oyunculardan oluşan dengeli bir yapı sergiliyor. Kadronun omurgasını savunma güvenliği ve orta sahadaki mücadele gücü oluşturuyor.

Özellikle Premier Lig ekibi Brighton’da forma giyen Diego Gómez, takımın en önemli genç yeteneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak Tottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvadaki durumu belirsizliğini koruyor.

Bir diğer kritik isim ise Strasbourg’da oynayan Julio Enciso. Genç oyuncu, Nikaragua ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmış ve yaklaşık 2-3 haftalık bir tedavi süreci geçirmektedir. Turnuvanın ilerleyen aşamalarında forma giyme ihtimali bulunmaktadır.

Palmeiras forması giyen Miguel Almirón ve Ramón Sosa ise hücum hattında takımın en yaratıcı ve etkili oyuncuları arasında yer almaktadır.

Genel kadro dağılımı şu şekildedir:

Kaleciler: Orlando Gill, Gastón Olveira, Gatito Fernández

Defans: Gustavo Gómez, Junior Alonso, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Juan Cáceres, José Canale, Alexandro Maidana, Gustavo Velázquez

Orta saha: Miguel Almirón, Andrés Cubas, Ramón Sosa, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Braian Ojeda, Matías Galarza, Mauricio, Gustavo Caballero

Forvet: Antonio Sanabria, Julio Enciso, Gabriel Ávalos, Alex Arce, Isidro Pitta, Alejandro Romero Gamarra

PARAGUAY DÜNYA KUPASI KADROSUNDA HANGİ FUTBOLCULAR VAR?

Paraguay’ın Dünya Kupası kadrosu, hem tecrübeli hem de genç oyuncuların bir arada bulunduğu bir yapı üzerine kuruludur. Savunmada Gustavo Gómez ve Junior Alonso gibi lider isimler bulunurken, orta sahada Andrés Cubas ve Miguel Almirón gibi dinamizm sağlayan oyuncular öne çıkmaktadır.

Hücum hattında ise Antonio Sanabria ve Julio Enciso, Paraguay’ın gol yükünü taşıması beklenen isimler arasında yer almaktadır. Takımın hücum varyasyonları genellikle kanat organizasyonları ve hızlı geçiş oyunlarına dayanmaktadır.

Teknik direktör Gustavo Alfaro’nun tercih ettiği sistemde, takımın kompakt yapısı ve disiplinli savunma anlayışı temel belirleyici unsurlardır. Bu nedenle Paraguay, turnuvada özellikle kontratak futboluyla etkili olmayı hedeflemektedir.

PARAGUAY DÜNYA KUPASI KAZANDI MI?

Paraguay, FIFA Dünya Kupası tarihinde şampiyonluk yaşamamış bir Güney Amerika ülkesidir. Ancak turnuva geçmişi boyunca önemli başarılar elde etmiştir.

Güney Amerika temsilcisi, Dünya Kupası’nda toplam 8 kez mücadele etmiş ve en iyi derecesini 2010 yılında elde etmiştir. Güney Afrika’da düzenlenen turnuvada Paraguay ;

Grup aşamasını lider tamamlamış

Son 16 turunda Japonya’yı penaltılarla elemiş

Çeyrek finalde ise İspanya’ya 1-0 mağlup olmuştur

Bu sonuç, Paraguay tarihinin en başarılı Dünya Kupası performansı olarak kayıtlara geçmiştir.

Paraguay’ın turnuva geçmişi şu şekildedir:

1930 – İlk tur

1950 – İlk tur

1958 – İlk tur

1986 – İkinci tur

1998 – İkinci tur

2002 – İkinci tur

2006 – İlk tur

2010 – Çeyrek final

Bu tablo, Paraguay’ın zaman zaman güçlü performanslar sergileyebildiğini ancak istikrarlı bir başarı grafiği yakalayamadığını göstermektedir.