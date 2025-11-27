Papa 14. Leo, Türkiye'ye gerçekleştireceği tarihi ziyaretiyle dünya gündeminde yerini alıyor. Papa 14. Leo kimdir, nereli ve kaç yaşında soruları merak edilirken, Papa'nın Ankara ve İstanbul programları hem diplomatik hem de dini açıdan büyük önem taşıyor. Peki, Papa 14. Leo kimdir? Papa 14. Leo nereli, kaç yaşında? Türkiye'ye ne zaman ve nereye gelecek? Detaylar...

PAPA 14. LEO KİMDİR?

Papa 14. Leo, Katolik dünyasının yeni lideri olarak büyük bir merak ve ilgiyle takip ediliyor. Asıl adı Robert Prevost olan Papa Leo, 14 Eylül 1955 tarihinde Chicago, ABD'de doğdu. Eğitim hayatına Augustinyen Tarikatı'nın küçük ilahiyat okulunda başlayan Prevost, 1977 yılında Villanova Üniversitesi'nden matematik lisans diploması ile mezun oldu. Aynı yıl rahiplik yoluna girerek Augustinyen Tarikatı'na katılan Prevost, 1978'de ilk yeminini, 1981'de ise sürekli yeminini gerçekleştirdi.

1982 yılında Roma'da rahip olarak atanmasının ardından, ilahiyat ve kilise hukuku alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladı. 1985'te Peru'daki Augustinyen misyonunda aktif olarak görev almaya başlayan Prevost, uzun yıllar Trujillo'da hem ilahiyat okulunun başkanlığını yürüttü hem de bölgedeki cemaatlerle yakından ilgilendi. Kilise mahkemesinde yargıçlık yapmış ve çeşitli danışma kurullarında görev almış olması, onun hem akademik hem de ruhani anlamda derin birikimini ortaya koyuyor.

Papa Franciscus'un vefatının ardından 2025 yılında yapılan konklavda öne çıkan isimlerden biri olan Prevost, 8 Mayıs 2025'te dördüncü tur oylamada Papa seçildi ve Papa 14. Leo unvanını aldı. Bu seçim, Katolik dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

PAPA 14. LEO NERELİ?

Papa 14. Leo, Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago şehrinde dünyaya geldi. Amerikan kökenli bir Papa, modern Katolik tarihindeki nadir isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Chicago'nun çok kültürlü yapısı ve dinî çeşitliliği, Papa Leo'nun farklı kültür ve inançlarla diyaloğunu şekillendiren önemli bir etkendi.

Ayrıca gençlik yıllarından itibaren Augustinyen Tarikatı'na bağlı olarak eğitim ve misyon çalışmalarına yönelmesi, onun hem yerel hem de uluslararası görevlerde deneyim kazanmasını sağladı. Peru'da geçirdiği uzun yıllar, Papa Leo'nun küresel misyon anlayışının temel taşlarını oluşturdu.

PAPA 14. LEO KAÇ YAŞINDA?

Papa 14. Leo, 14 Eylül 1955 doğumlu olduğu için 2025 itibarıyla 70 yaşındadır. Bu yaş, Katolik Kilisesi tarihinde papalık görevini üstlenen liderler için orta yaşın biraz üzerinde sayılabilir. Yaşına rağmen dinî liderlik, sosyal sorumluluk ve diplomatik etkinliklerde oldukça aktif bir profil çiziyor.

70 yaşındaki Papa Leo'nun akademik birikimi ve uzun yıllara dayanan dini deneyimi, Katolik dünyasının karşı karşıya olduğu güncel sorunlara çözüm üretme kapasitesini güçlendiriyor.

PAPA 14. LEO TÜRKİYE'YE NE ZAMAN VE NEREYE GELECEK?

Papa 14. Leo, yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ankara programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak, ardından Beştepe'ye geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak ve ikili görüşme yapılacak.

Ankara temaslarının ardından Papa, İstanbul'a geçerek çeşitli dinî ve sosyal etkinliklere katılacak. Cuma sabahı Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hristiyan din adamlarıyla buluşacak, ardından Feriköy'deki Fransız Fakirhanesi'nde sosyal yardım çalışmalarını yerinde inceleyecek.

Günün devamında ise helikopterle İznik'e geçecek ve Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı anısına Aziz Neofitos Bazilikası kalıntılarını ziyaret ederek arkeolojik alanda bir ayin yönetecek. Bu ziyaret, Türkiye'de Katolik topluluğunun tarihi ve kültürel mirasına olan ilgiyi artırması açısından büyük önem taşıyor.