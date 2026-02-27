Pakistan ve Afganistan arasındaki son çatışmalar, uluslararası gündemde geniş yankı uyandırdı. Peki, Pakistan-Afganistan savaşı neden çıktı? Sınır bölgelerindeki güvenlik sorunları, ekonomik krizler ve siyasi anlaşmazlıklar, iki ülkeyi karşı karşıya getiren temel etkenler arasında yer alıyor. Bu gelişmeler, bölge halkını ve küresel diplomasi çevrelerini de yakından ilgilendiriyor.

PAKİSTAN VE AFGANİSTAN ARASINDA SAVAŞ RESMEN BAŞLADI

Pakistan ile Afganistan arasında uzun süredir devam eden gerilim, bu sabah itibarıyla çatışmaların savaşa dönüşmesiyle yeni bir boyut kazandı. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Kabil ve Kandahar'a düzenlediği bombardımanlar çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olurken, Afganistan'dan gelen misilleme operasyonları gerilimi tırmandırdı.

SINIRDA KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

Durand Hattı boyunca iki ülke arasında devam eden karşılıklı saldırılar, gece saatlerinde yoğunlaştı. Pakistan savaş uçaklarının Afganistan'ın başkentinde ve önemli şehirlerinde gerçekleştirdiği hava operasyonları kapsamında Nangarhar vilayetinde bir mühimmat deposunun imha edildiği bildirildi. Ayrıca, Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki bazı Taliban hedefleri de vuruldu.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Pakistan Enformasyon Bakanı, hava operasyonlarında Afgan tarafında 133 kişinin hayatını kaybettiğini ve 200'den fazla kişinin yaralandığını öne sürdü. Afganistan yönetimi ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü ve bazı karargâhların ele geçirildiğini duyurdu. Çatışmaların bilançosu her saat ağırlaşmaya devam ediyor.

STRATEJİK NOKTALAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sırasında 27 mevzi imha edilirken, 9 kritik nokta kontrol altına alındı. Pakistan tarafı, iki kolordu ve üç tugay karargâhı dahil birçok mevziyi yok ettiğini ve 80'den fazla askeri aracı imha ettiğini açıkladı. Afganistan ise sınırda bazı karargâhları ve kontrol noktalarını ele geçirdiğini iddia etti.

PAKİSTAN'DAN SERT AÇIKLAMALAR

Pakistan Savunma Bakanı, NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da barış beklediklerini ancak Taliban'ın bölgeyi Hindistan'ın etkisi altına soktuğunu belirtti. Bakan, diplomatik çabaların sonuç vermediğini vurgulayarak, "Artık aramızda açık savaş var" ifadesini kullandı.

SİVİLLERİN HAYATI TEHDİT ALTINDA

Çatışmaların savaş boyutuna ulaşması, Güney Asya'daki uzun süreli gerilimin en ciddi aşamasını temsil ediyor. Durand Hattı boyunca devam eden bombardıman ve kara operasyonları, bölgedeki sivillerin hayatını ciddi şekilde tehdit ediyor ve barış umutlarını zayıflatıyor.