Pakistan Afganistan arasında savaş mı çıktı savaş mı çıktı? SON DAKİKA! Pakistan Afganistan arasında savaş başladı mı, ne zaman başladı?

Gece yarısı yapılan sert açıklamalar, sınır hattından yükselen dumanlar ve "açık savaş" ifadesi… Bölgeden gelen haberler uluslararası kamuoyunu alarma geçirdi. Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim artık yeni bir aşamaya mı taşındı. Karşılıklı operasyon iddiaları, misilleme açıklamaları ve art arda duyurulan kayıp rakamları sonrası gözler iki başkente çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PAKİSTAN – AFGANİSTAN ARASINDA SAVAŞ MI ÇIKTI?

Pakistan ile Afganistan arasında sınır hattında yaşanan çatışmaların ardından Pakistan Savunma Bakanlığı "artık açık savaşa girdik" açıklamasında bulundu. Karşılıklı operasyonlar ve misillemeler nedeniyle iki ülke arasında fiilen sıcak çatışma süreci başladı. Açıklamalar, gerilimin diplomatik kriz boyutunu aşarak askeri çatışmaya dönüştüğünü gösteriyor.

PAKİSTAN – AFGANİSTAN ARASINDA NEDEN SAVAŞ ÇIKTI?

Çatışmaların merkezinde iki ülke arasında sınır olarak kabul edilen Durand Hattı bulunuyor. Pakistan Enformasyon Bakanlığı, son dönemde ülkede meydana gelen bombalı saldırıların ardından Afganistan sınırındaki 7 noktayı "terör kampı" olarak hedef aldığını açıkladı.

Afganistan yönetimi ise bu saldırılara misilleme yapılacağını duyurdu ve Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyon başlatıldığını bildirdi. Taraflar birbirini sınır ihlali ve saldırılarla suçlarken, karşılıklı operasyonlar çatışmaları tırmandırdı.

PAKİSTAN – AFGANİSTAN ARASINDA SON DURUM NEDİR?

Sınır hattı boyunca karşılıklı saldırılar devam ediyor. Pakistan, Afganistan'daki bazı hedeflerin vurulduğunu ve çok sayıda askeri mevzinin imha edildiğini duyurdu. 27 mevziinin yok edildiği ve 9 noktanın ele geçirildiği iddia edildi. Afganistan tarafı ise misilleme operasyonlarında Pakistan ordusuna ait bir karargâh ve 19 kontrol noktasının ele geçirildiğini öne sürdü. Tarafların verdiği bilgiler karşılıklı açıklamalara dayanıyor.

KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?

Rakamlar tarafların açıklamalarına göre farklılık gösteriyor. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, operasyonlarda Afgan tarafında 133 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

KAÇ YARALI VAR?

Pakistan tarafına göre Afgan tarafında 200'den fazla kişi yaralandı. Afganistan cephesinden Pakistan'daki yaralı sayısına ilişkin net bir rakam paylaşılmadı.

PAKİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Pakistan yönetimi, sınır hattında "terör kampları" olarak nitelendirdiği hedeflere yönelik operasyonlar düzenlediğini açıkladı. Savunma ve içişleri yetkilileri, saldırılara karşılık verilmeye devam edileceğini belirtti. Hükümet kanadı diplomatik sürecin tükendiğini ve askeri karşılığın süreceğini ifade ediyor.

AFGANİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın saldırılarına karşı kapsamlı misilleme operasyonları başlattığını duyurdu. Sınır hattındaki Pakistan askeri noktalarının hedef alındığı ve bazı kontrol noktalarının ele geçirildiği iddia edildi. Kabil yönetimi, Pakistan'ın saldırılarını kınayarak diplomatik protesto sürecini de devreye soktu.