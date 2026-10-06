P3 meslekleri neler, 2026 KPSS P3 puanı ile hangi meslekler tercih edilebilir?

Kpss'de P3 puanı alan adaylar, bu puanla hangi kurumlarda ve hangi unvanlarda görev yapabileceklerini araştırıyor. "P3 puanıyla memur olunur mu, hangi kadrolar P3 ile alım yapıyor, P3 meslekleri listesi nedir?" soruları arama motorlarında sıkça soruluyor. P3 puanıyla tercih edilebilecek meslekler ve kadrolara dair ayrıntılar haberimizde.

P3 MESLEKLERİ NELER, 2026 KPSS P3 PUANI İLE HANGİ MESLEKLER TERCİH EDİLEBİLİR?

2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler kala lisans mezunu adaylar, P3 puanıyla hangi mesleklere başvurabileceklerini araştırıyor. Kamuda en yaygın kullanılan puan türü olan P3, pek çok farklı kadronun kapısını açıyor.

P3 PUANI NEDİR?

P3 puanı, KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki başarıya göre hesaplanan bir puan türü. Lisans mezunu adayların kamu kurumlarına atanmasında en çok kullanılan puan türü olarak öne çıkıyor.

P3 PUANI İLE HANGİ KADROLAR TERCİH EDİLEBİLİR?

P3 puanıyla tercih edilebilen kadroların başında memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ) ve büro personeli gibi genel idari hizmetler kadroları geliyor. Bunun yanı sıra mühendis, mimar, sosyal çalışmacı, psikolog, hemşire, ebe, diyetisyen, fizyoterapist ve avukat gibi lisans mezuniyeti gerektiren pek çok mesleki kadro da P3 puanıyla dolduruluyor.

BÖLÜM ŞARTI ÖNEMLİ

P3 puanıyla tercih yapılırken adayların mezun olduğu bölüm büyük önem taşıyor. Mesleki kadrolarda ilgili bölümden mezun olma şartı aranıyor. Örneğin hemşire kadrosunu yalnızca hemşirelik bölümü mezunları, mühendis kadrolarını ise ilgili mühendislik bölümü mezunları tercih edebiliyor. Genel memur kadrolarında ise çoğunlukla herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak yeterli oluyor.

KURUM ALIMLARINDA DA P3 ARANIYOR

Merkezi yerleştirmenin yanı sıra pek çok kamu kurumu, kendi yaptığı alımlarda P3 puanını başvuru şartı olarak belirliyor. Bakanlıklar, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi kurumların ilanlarında belirli bir P3 puanı şartı aranabiliyor.

TERCİH ÖNCESİ NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Adayların tercih yapmadan önce kılavuzda yer alan kadro şartlarını dikkatle okuması gerekiyor. Bölüm, sertifika, yaş ve cinsiyet gibi özel şartları taşımayan adayların yerleştirmeleri daha sonra iptal edilebiliyor.