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Maslak'ta korkutan kaza! Takla atan araçtan yürüyerek çıktı

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Maslak'ta korkutan kaza! Takla atan araçtan yürüyerek çıktı Haber Videosunu İzle
Maslak'ta korkutan kaza! Takla atan araçtan yürüyerek çıktı
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İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil dubalara çarptıktan sonra savrularak takla attı. Büyük çapta hasar oluşan araçtaki sürücü Murat T., kazayı hafif şekilde atlattı. Sağlık ekipleri sürücüye olay yerinde müdahale etti.

Maslak'ta korkutan kazada kontrolden çıkan bir otomobil dubalara çarparak takla attı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sürücü Murat T. olay yerinde ayakta tedavi edildi.

DUBALARA ÇARPIP TAKLA ATTI

Kaza, saat 15.45 sıralarında Sarıyer'in Maslak bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre Murat T. idaresindeki 34 PA 7829 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol üzerindeki dubalara çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle savrularak takla attı. Araç kazanın ardından ters şekilde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ KAZAYI HAFİF ATLATTI

Sağlık ekipleri otomobilin sürücüsü Murat T.'ye olay yerinde müdahale etti. Takla atan araçtan çıkan sürücünün durumunu kontrol eden ekipler, Murat T.'yi ayakta tedavi etti. Sürücünün hastaneye kaldırılmasını gerektirecek bir durum oluşmadı. Kazanın şiddetine rağmen sürücünün ciddi şekilde yaralanmaması olası bir faciayı önledi.

OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

Takla atan otomobilde kaza nedeniyle hasar meydana geldi. Polis ekipleri de kazanın ardından bölgede inceleme yaptı. Otomobilin dubalara çarptıktan sonra savrulduğu belirlenirken, kazanın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği değerlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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