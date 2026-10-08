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Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in hayatı ve siyasi kariyeri merak konusu oldu. 1969 yılında Tokat'ta doğan Zengin'in eğitim geçmişi, mesleki çalışmaları ve siyasi görevleri araştırılıyor. Peki, Özlem Zengin kimdir, kaç yaşında, nereli? Özlem Zengin evli mi, eşi kim? Detaylar haberimizde.

ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?

Özlem Zengin, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili olarak görev yapan avukat ve siyasetçidir. 1969 yılında Tokat'ta doğan Zengin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde din sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı. Serbest avukatlık yapan Zengin, medya alanında da çalışmalar ve televizyon programları gerçekleştirdi.

Siyasi çalışmalarına 2003 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesiyle başlayan Zengin, ilerleyen yıllarda il başkan yardımcılığı ve İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu. 25. Dönemde İstanbul, 27. Dönemde Tokat milletvekili seçildi. 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapan Zengin, 2021-2022 yılları arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Günümüzde AK Parti Grup Başkanvekili olarak görevini sürdürmektedir.

ÖZLEM ZENGİN KAÇ YAŞINDA?

Özlem Zengin, 1969 yılında doğdu. 2026 yılı itibarıyla 57 yaşındadır.

ÖZLEM ZENGİN NERELİ?

Özlem Zengin, Tokat doğumludur. TBMM'nin milletvekili biyografisinde doğum yeri Tokat olarak belirtilirken baba adı Salih, anne adı ise Nimet olarak yer alıyor.

ÖZLEM ZENGİN EVLİ Mİ?

Özlem Zengin 8 Ekim 2026 tarihi itibariyle evli değildir.

ÖZLEM ZENGİN'İN EŞİ KİM (ESKİ EŞİ)?

Özlem Zengin'in eski eşi Erkan Topal'dır. Zengin'in aile hayatına ilişkin verilen bilgiler kapsamında üç çocuk annesi olduğu belirtilmektedir.

ÖZLEM ZENGİN'İN EĞİTİM VE MESLEK HAYATI

Özlem Zengin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1990 yılında tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde din sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatının ardından serbest avukat olarak çalıştı.

Zengin'in mesleki çalışmalarının yanı sıra medya alanında da faaliyetleri oldu ve televizyon programları yaptı. Siyasi kariyerine ise 2003 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesiyle devam etti.

ÖZLEM ZENGİN'İN SİYASİ KARİYERİ

Özlem Zengin, 2003 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. İl başkan yardımcısı olarak Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini üstlenen Zengin, üç dönem boyunca İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2012 yılında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Zengin, bu görevini 2015 yılına kadar sürdürdü. 25. Dönemde İstanbul milletvekili seçildi. 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev aldı.

Dönemde Tokat milletvekili seçilen Zengin, Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. 2021-2022 yılları arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 28. Dönemde İstanbul milletvekili seçilen Zengin, AK Parti Grup Başkanvekili olarak görevini sürdürmektedir.

ÖZLEM ZENGİN'İN MECLİS GÖREVLERİ

Özlem Zengin, 25. Dönemde İstanbul, 27. Dönemde Tokat milletvekili seçildi. 28. Dönemde ise İstanbul milletvekili olarak görev yapmaktadır. TBMM'nin güncel milletvekili kaydında Zengin'in Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili olduğu belirtilmektedir.

Zengin ayrıca 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev aldı ve 2021-2022 yılları arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.