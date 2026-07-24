Özgür Özel’in partisine kaç milletvekili katıldı? (TAM İSİM LİSTESİ) CHP'de kaç milletvekili kaldı?
Özgür Özel’in Yeni Parti’nin kuruluş sürecine katılmasıyla birlikte TBMM’deki milletvekili dağılımında değişiklik yaşandı. CHP’den ayrılan milletvekillerinin sayısı, Yeni Parti’nin Meclis’teki sandalye durumu ve CHP’de kalan milletvekili sayısı merak konusu oldu. Peki, Özgür Özel’in partisine kaç milletvekili katıldı? CHP'de kaç milletvekili kaldı? İşte Özgür Özel’in partisine katılan milletvekili sayısı ve CHP’nin Meclis’teki son durumu…
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki milletvekili dağılımına ilişkin yaşanan değişiklikler, siyasi gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. Verilen bilgilere göre Özgür Özel’in Yeni Parti’nin kuruluş sürecinde yer almasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılan milletvekillerinin sayısı ve CHP’nin Meclis’te kalan sandalye durumu açıklandı. Peki, Özgür Özel’in partisine kaç milletvekili katıldı? CHP'de kaç milletvekili kaldı?
ÖZGÜR ÖZEL’İN PARTİSİNE KAÇ MİLLETVEKİLİ KATILDI?
Özgür Özel, Yeni Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili de CHP’den ayrılarak Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.
Yeni Parti’ye geçen 91 milletvekiliyle birlikte partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki sandalye sayısı 91 oldu. CHP’den ayrılan milletvekillerinin katılımıyla Yeni Parti, Meclis’te temsil edilen siyasi partiler arasında yer aldı.
Bu değişiklik sonrasında TBMM’deki milletvekili dağılımında önemli bir farklılık oluştu. CHP’nin daha önce sahip olduğu milletvekili sayısı azalırken, Yeni Parti 91 milletvekiliyle Meclis’te yer aldı.
CHP'DE KAÇ MİLLETVEKİLİ KALDI?
Cumhuriyet Halk Partisi’nin toplam 135 milletvekili bulunuyordu. Yeni Parti’ye geçen 91 milletvekilinin ardından CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki milletvekili sayısı 44’e düştü.
CHP, milletvekili sayısı bakımından Meclis’te 5. sırada yer aldı. 91 milletvekilinin ayrılması sonrasında CHP çatısı altında kalan milletvekillerinin isimleri açıklandı.
PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ SAYISI
Verilen bilgilere göre Meclis’teki partilerin milletvekili dağılımı şu şekilde sıralandı:
Adalet ve Kalkınma Partisi: 277 milletvekili
Yeni Parti: 91 milletvekili
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56 milletvekili
Milliyetçi Hareket Partisi: 46 milletvekili
Cumhuriyet Halk Partisi : 44 milletvekili
İYİ Parti: 29 milletvekili
Yeni Yol Partisi: 20 milletvekili
Bağımsız milletvekili: 11 milletvekili
Hür Dava Partisi: 4 milletvekili
Yeniden Refah Partisi: 4 milletvekili
Türkiye İşçi Partisi: 3 milletvekili
Demokratik Bölgeler Partisi: 2 milletvekili
Emek Partisi: 2 milletvekili
Saadet Partisi: 1 milletvekili
Demokratik Sol Parti: 1 milletvekili
Demokrat Parti: 1 milletvekili
CHP'DE KALAN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER? CHP MİLLETVEKİLİ İSİM LİSTESİ
91 milletvekilinin istifasının ardından CHP çatısı altında kalan 44 milletvekilinin isim listesi şu şekilde:
1- Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin
2- Ankara Milletvekili Deniz Demir
3- Ankara Milletvekili Semra Dinçer
4- Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır
5- Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız
6- Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı
7- Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu
8- Bolu Milletvekili Türker Ateş
9- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal
10- Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca
11- Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan
12- Elazığ Milletvekili Gürsel Erol
13- Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü
14- Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen
15- Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur
16- Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara
17- İstanbul Milletvekili Engin Altay
18- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak
19- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi
20- İstanbul Milletvekili İlhan Kesici
21- İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı
22- İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu
23- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli
24- İzmir Milletvekili Rıfat Toruntay Nalbantoğlu
25- İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç
26- Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç
27- Kars Milletvekili İnan Akgün Alp
28- Karabük Milletvekili Cevdet Akay
29- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu
30- Konya Milletvekili Barış Bektaş
31- Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf
32- Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap
33- Mersin Milletvekili Gülcan Kış
34- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer
35- Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
36- Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar
37- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak
38- Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun
39- Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar
40- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz
41- Uşak Milletvekili Ali Karaoba
42- Yalova Milletvekili Tahsin Becan
43- İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç
44- İzmir Milletvekili Mahir Polat