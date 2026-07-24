Özgür Özel’in partisine kaç milletvekili katıldı? (TAM İSİM LİSTESİ) CHP'de kaç milletvekili kaldı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki milletvekili dağılımına ilişkin yaşanan değişiklikler, siyasi gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. Verilen bilgilere göre Özgür Özel’in Yeni Parti’nin kuruluş sürecinde yer almasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılan milletvekillerinin sayısı ve CHP’nin Meclis’te kalan sandalye durumu açıklandı. Peki, Özgür Özel’in partisine kaç milletvekili katıldı? CHP'de kaç milletvekili kaldı?

ÖZGÜR ÖZEL’İN PARTİSİNE KAÇ MİLLETVEKİLİ KATILDI?

Özgür Özel, Yeni Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili de CHP’den ayrılarak Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

Yeni Parti’ye geçen 91 milletvekiliyle birlikte partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki sandalye sayısı 91 oldu. CHP’den ayrılan milletvekillerinin katılımıyla Yeni Parti, Meclis’te temsil edilen siyasi partiler arasında yer aldı.

Bu değişiklik sonrasında TBMM’deki milletvekili dağılımında önemli bir farklılık oluştu. CHP’nin daha önce sahip olduğu milletvekili sayısı azalırken, Yeni Parti 91 milletvekiliyle Meclis’te yer aldı.

CHP'DE KAÇ MİLLETVEKİLİ KALDI?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin toplam 135 milletvekili bulunuyordu. Yeni Parti’ye geçen 91 milletvekilinin ardından CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki milletvekili sayısı 44’e düştü.

CHP, milletvekili sayısı bakımından Meclis’te 5. sırada yer aldı. 91 milletvekilinin ayrılması sonrasında CHP çatısı altında kalan milletvekillerinin isimleri açıklandı.

PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ SAYISI

Verilen bilgilere göre Meclis’teki partilerin milletvekili dağılımı şu şekilde sıralandı:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 277 milletvekili

Yeni Parti: 91 milletvekili

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56 milletvekili

Milliyetçi Hareket Partisi: 46 milletvekili

Cumhuriyet Halk Partisi : 44 milletvekili

İYİ Parti: 29 milletvekili

Yeni Yol Partisi: 20 milletvekili

Bağımsız milletvekili: 11 milletvekili

Hür Dava Partisi: 4 milletvekili

Yeniden Refah Partisi: 4 milletvekili

Türkiye İşçi Partisi: 3 milletvekili

Demokratik Bölgeler Partisi: 2 milletvekili

Emek Partisi: 2 milletvekili

Saadet Partisi: 1 milletvekili

Demokratik Sol Parti: 1 milletvekili

Demokrat Parti: 1 milletvekili

CHP'DE KALAN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER? CHP MİLLETVEKİLİ İSİM LİSTESİ

91 milletvekilinin istifasının ardından CHP çatısı altında kalan 44 milletvekilinin isim listesi şu şekilde:

1- Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin

2- Ankara Milletvekili Deniz Demir

3- Ankara Milletvekili Semra Dinçer

4- Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır

5- Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız

6- Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı

7- Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu

8- Bolu Milletvekili Türker Ateş

9- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal

10- Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca

11- Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan

12- Elazığ Milletvekili Gürsel Erol

13- Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü

14- Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen

15- Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur

16- Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara

17- İstanbul Milletvekili Engin Altay

18- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak

19- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi

20- İstanbul Milletvekili İlhan Kesici

21- İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı

22- İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu

23- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli

24- İzmir Milletvekili Rıfat Toruntay Nalbantoğlu

25- İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç

26- Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç

27- Kars Milletvekili İnan Akgün Alp

28- Karabük Milletvekili Cevdet Akay

29- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu

30- Konya Milletvekili Barış Bektaş

31- Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf

32- Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap

33- Mersin Milletvekili Gülcan Kış

34- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

35- Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel

36- Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar

37- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak

38- Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun

39- Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar

40- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz

41- Uşak Milletvekili Ali Karaoba

42- Yalova Milletvekili Tahsin Becan

43- İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç

44- İzmir Milletvekili Mahir Polat